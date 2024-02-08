險無錢過年！搬運工獲發4個月人工回鄉　跣低掉錢被撿走　結局是…

無錢過年了！河南1名任職搬運工的大叔日前獲老闆發4個月人工、合共1.9萬人民幣（約2萬港元）現金回鄉過年，他興奮地將錢放入衫袋落樓，結果踩上雪地時跣倒，身後2名女子見狀笑了出來，他難為情起身就走，之後才發現袋中現金丟了，回頭找已不見蹤影。他和老闆去翻查監控畫面，發現是2名女子撿走還即時走上3樓買鞋，他無奈道現時無錢回去過年，已報警並求2女子還錢。幸好事情最終迎來暖心結局。



大叔拿完4個月人工落樓即摔倒，連口袋中的錢都掉光了。（微博影片截圖）

內媒報道，師先生在河南上班，老闆日前向他發了4個月人工、合共1.9萬人民幣，讓他回鄉過年。他開心領完錢放在外套的口袋裏，結果落樓走到轉角處腳打滑摔倒，當時有2名女子經過在笑。師先生覺得不好意思，馬上回頭站起身，痛到雙手掩住屁股，難為情地快快走人。

結果他剛出大門時摸摸袋子，發現錢全部不見，跑回去又找不到，馬上和老闆一起去查附近監控鏡頭，發現他摔倒時錢掉了出來，那2名女子查看他離開了沒有，然後快快撿走了錢。

師先生非常難過，向內媒求助指自己從事搬運工作，50多歲每天做到腰酸背痛，原想拿錢回家過年，家中有老人有小孩，「想回來買點東西，沒有這個錢了，連路費都不夠了」。

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老闆稱，發現金是想方便他回家過年，他怕路上丟了想存入銀行，「誰知道下去沒2分鐘，都給我打電話哭了，說錢沒了」。她陪師先生跑了1天，調查發現2女子撿錢後馬上到3樓買鞋，也留了消費紀錄，但現時沒法聯繫到對方本人。

提供監控畫面的鞋店老闆指，那兩人不是她們員工，錢是丟在他們店後面的倉庫，剛好拍到，但沒拍到掉錢一刻，只拍到1名女子拿起紅色、像1包錢的東西，雖然不清晰，但已可確認是其中1名女子撿起了錢。

內地律師指，拾到失物並佔有屬不當得利，應當返還，如拒絕返還，行為可能構成侵佔罪，將受刑事處罰。師先生目前已報警，希望2女可以還錢，當地警方指正全力幫手找錢，但具體情況不便透露，涉及個人私隱。

網民批評，2女子見到大叔丟錢沒即時提醒是別有用心，「還給大哥吧，掙點兒錢不容易，女士別太狠心，做個好人會有好報的」、「故意回頭拿走？這是偷啊」、「監控已經拍到了，還是趕緊自己交出來吧」。

不過事件有個美好結局，2月6日內媒報道，警方翻看大量錄像做追蹤後，成功找到撿錢女子，對方是未成年人，現時已將全部錢連同銀行卡歸還，大叔指明天就買車票及年貨回家過年。

（綜合）