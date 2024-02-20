聽孫仔勸告戒煙戒酒　阿嫲竟健康轉差脾氣壞　半年後結局極遺憾…

年紀大機器壞，不少人選擇改變生活習慣望能健康地長命百歲。近日有港男發文稱，出於擔心年事已高阿嫲的健康，勸她戒煙戒酒，惟阿嫲照做後竟身體狀況變壞且脾氣差，半年後更過世，令樓主後悔不已。有不少網民留言表示樓主「多事」，認為戒除習慣令到身體不適應，反而更加傷身，老人家應該隨心所欲。不過亦有人認為老人家年事已高，過世原因很多，樓主毋須自責。



阿嫲本身吸煙飲酒，戒掉後身體狀況每況愈下。（資料圖片）

樓主於「連登討論區」發文，指阿嫲已76歲，自己好心叫她戒煙戒酒，她亦照做。惟他發現阿嫲近半年脾氣很差，身體狀況亦愈來愈差，沒想到更在去年12月過世，樓主感覺自己好心做壞事，「諗返起佢最後呢半年過得咁唔自在咁多約束」， 反省自己當初不應多事，事情或許有另一個結局。

樓主好心勸阿嫲戒煙戒酒，沒料到阿嫲心情變差，半年後更過世，令他質疑自己是否做錯。（示意圖/Getty Images）

大量網民同意樓主多管閒事，表示「戒嘢，身體唔適應正常」、「如果一路都係勞碌命嘅話，佢突然間唔做嘢，啲病痛好快發晒出嚟一樣」、「我老豆都係咁，自己偷偷戒煙，一開始一星期就大病入醫院」。有網民則認為樓主阿嫲是戒斷症狀，「食煙飲酒玩到76歲，畀你哋搞一搞，留住遺憾咁死咗」，認為人生去到某個歲數應隨心所欲，不留遺憾。不過，亦有人指長者逝世可能涉及多種原因，樓主毋須自責。

（連登討論區）