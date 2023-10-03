100分人妻？希望丈夫戒煙成功　每支煙留暖心警示：我不想失去你

男人大丈夫能屈能伸，為妻兒戒煙算什麼？馬來西亞有人妻為了勸阻丈夫吸煙惡習，動之以情說之以理，於對方每支香煙都寫上「溫暖警示」，希望丈夫每次準備吸煙時，看到字句可以想到妻兒，從而下定決心戒煙。這個方法引來網民討論，有人認為人妻舉動窩心，希望她丈夫戒煙成功；不過亦有人覺得對於吸煙成癮者來說，這個方法無效。



大馬有人妻為使丈夫戒煙，於對方香煙寫上「溫暖警示」，盼對方吸煙前可以想到妻兒，增加其戒煙決心。（FB「Viral Muafakat Johor」圖片）

大馬facebook專頁「Viral Muafakat Johor」發佈2張圖片，指「身為妻子，這是她深愛丈夫的證明，有吸煙丈夫的妻子也可以嘗試採取這個方法」。圖片所示，每支香煙都被妻子寫上暖心字句，當中包括「如果你愛我，請停止吸煙」、「如果你愛我們的孩子，請停止吸煙」、「我不想失去你」、「我只有你一個丈夫，沒有他人」。

有網民認為人妻的方法暖心。（FB「Viral Muafakat Johor」圖片）

人妻方法引來網民關注，不少人衷心希望其丈夫能成功戒煙，「很可愛」、「我以前想抽煙時，找了個打火機，上面有我父親名字，然後我就停止動作了」，有男士更笑稱「不要給我妻子看到」。不過另留言覺得要是對方有心戒煙，根本毋須他人強迫，「如果是我丈夫，就讓他抽煙吧，這是他疲憊工作後的人生樂趣」，亦指出對於吸煙成癮者來說，這個方法根本無效。

（FB「Viral Muafakat Johor」）