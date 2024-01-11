戒煙你也可以！數據揭最有效5步驟　「約定戒煙日」成功率高2倍

新年到，「健康」、「平安」是大家心中最基本的願望！



而根據台灣健康署戒煙專線服務成果調查發現，如果有設定戒煙日的朋友，戒煙成功率是高於未設定者的1.3~2倍。

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另外，根據健康署2022年台灣人吸煙行為調查發現，18歲以上吸煙者，為了自己健康而戒煙為主要原因 （佔49.3%），為了家人及同儕而戒煙則為第2位（佔18.8%）。

健康署吳昭軍署長呼籲，為了自己及家人的健康，龍年許下新願望，戒煙就從設定戒煙日開始，讓全家人「健康龍總贏」。

吸煙有害 二、三手煙一樣有害

世界衛生組織 （WHO）指出，吸煙導致每年八百萬人死亡，另每年有上百萬人因暴露二手煙而死亡。

吸煙會導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、眼部疾病、糖尿病、失智等健康危害，以癌症為例，每吸一口煙，其中至少有70種的致癌的物質，會伴隨著您吸的每一口煙進入身體。

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除此之外，吸煙也會導致皮膚老化、口臭及牙齒變黃進而影響個人外觀。

吸煙不僅危害自己的健康，其所產生的二、三手煙，也在無形中加害身邊的人及環境，如煙熄後殘留在衣物、牆壁、家具、頭髮、皮膚及地毯表面等環境中的污染物，也有可能再度排放至所處環境中，與其他污染物質結合成新毒物，如亞硝胺等致癌物質 ，也就是所謂的「三手煙」。

吸煙「百害而無一利」 戒煙正好相反

任何煙品對身體百害而無一利，而戒煙好處幾乎是立即的，戒煙第20分鐘開始，血壓及心跳下降恢復正常，停止吸煙2~12週，血液循環及肺功能均會增加。

如果戒煙1年，罹患心血管疾病風險降低50%，而持續戒煙達5~10年以上，中風機率及罹癌的風險也會降低。

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戒煙，是讓自己及家人遠離煙害的不二法門，台灣健康署為癮君子們提供有效的戒煙方法：

第一步：「選定日子、下定決心」

清除環境中所有會引起吸煙慾望的物品。

第二步：「克服尼古丁依賴」

求醫生的協助。

第三步：「克服吸煙的依賴」

長期吸煙而造成的口慾及手慾，可以尋找暫時替代習慣來轉移，如以手持筆替代手拿煙習慣，或咬紅蘿蔔條及咀嚼無糖口香糖來替代。

第四步：「一口也不碰」

當心情煩躁或壓力大時，務必要抗拒吸煙的誘惑，切勿讓這些原因成為你再次吸煙的理由。

第五步：「戒煙四招」

深：放鬆深呼吸、冷：喝杯冷水、動：運動一下、洗：洗臉或刷牙。

戒煙就像「安太歲」一樣 既健康又平安

一年之初，給自己設定新目標與新形象，即刻與家人朋友約定戒煙日，相信有親友的支持，這次的嘗試一定會更成功，當您跨出戒煙的第一步，就是自己與家人健康的一大步。

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