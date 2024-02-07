美斯微博發文表遺憾　用了這字反惹禍？　內地網民：中國不歡迎你

【美斯／梅西／香港／表演賽／無出場】阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）領軍的國際邁亞密，於日本與日職神戶勝利船進行表演賽，而美斯微博於賽前以中文及西班牙文發文，就在香港對港隊表演賽未有上陣再次解畫，重申自己因傷缺陣，對此感到「很遺憾」，又期望有機會再去香港，「為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼着能盡早回來大陸地區和大家分享足球的快樂」。

美斯微博帖文引來內地網民熱議，有網民稱已原諒美斯，「等你康復，給你一個大大的擁抱」，也有不少網民認為美斯至今未曾道歉，並不收貨。另有網民發現美斯帖文1字眼，質疑是否分裂中國，「怎麼一外國人還來分裂我國了」，但也有網民認為不應對此無限放大。



美斯在日本出席記者會。（直播戴圖）

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美斯微博帖文全文：

所有中國大陸和香港地區的球迷朋友們，大家好。正如稍早前在新聞發佈會上所說，很遺憾因為腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場，我的傷處發腫並有痛感。瞭解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場。希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。給所有人一個擁抱，提前祝大家龍年大吉

Hola a todos mis fans en China y Hong Kong! Como dije en la conferencia de prensa, fue una verdadera lástima no poder jugar en Hong Kong el otro día debido a la lesión que sufría en el aductor que lo tenía inflamado. Quien me conoce sabe que siempre quiero jugar, es lo que siempre quiero hacer en cualquier partido. Y sobre todo en estos partidos que viajamos tan lejos y la gente está ilusionada por ver los partidos nuestros. Ojalá podamos volver y podamos jugar un partido en Hong Kong. Y espero también poder regresar cuanto antes a China y saludarlos a todos. Un abrazo para todos! ¡Feliz Año del Dragón!

帖文一出引來內地網民熱議，有人指已原諒美斯，「等你康復，給你一個大大的擁抱」、「新年快樂」、「期待阿根廷隊再來中國！想看你再為中國球迷踢滿全場」、「希望你能真正快樂地享受足球，保持健康，我永遠愛你」、「我服了」。

也有網民發現美斯微博IP屬地是「四川」，認為欠缺誠意，「洗什麼呢洗 發布ip：四川」、「來自四川的梅西」、「尊重是相互給予的。粉了你很多年，這一次，不管是什麼原因，對你非常失望」、「連一句對不起也沒有」。

另有網民關注，美斯微博帖文西班牙語部份提及「China y Hong Kong（中國和香港）」，批評是否想分裂中國，「西班牙語原文寫的是『China y Hong Kong』？中國和香港」、「怎麼一外國人還來分裂我國了？」、「中國不歡迎你，別再來了」，但也有網民認為不應對此無限放大。