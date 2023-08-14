愛加班員工獎金特多獲老闆重視　準時下班者呻遭冷待：名都叫不出

喜歡加班者才算是好員工？台灣有打工仔慘呻老闆的奇怪思想，會覺得喜歡加班的才是好員工，甚至額外獎金都特別多；反觀盡心盡力上班，只因家庭因素以致假日無法加班，便會被老闆視為空氣，甚至連名字都會被遺忘，「在公司被搞得像次等公民」。老闆更會對愛加班的員工說「不加班的員工對公司來說沒用」，讓一眾準時下班的同事慢慢對公司失去感歸屬感。



台灣有打工仔老闆覺得喜歡加班才是好員工，盡心盡力上班卻無法加班者便會被視為空氣，讓一眾準時下班的同事慢慢對公司失去感歸屬感。（《大叔的愛》劇照）

該員工在匿名公社以「老闆：喜歡加班才是好員工」為題發帖，指她老闆存有很奇怪的觀念，覺得喜歡加班的才是好員工，加上公司規定若然加班，會按照勞基法（勞動基準法，保障勞工權益）的倍率給錢，令某幾位被錢沖昏頭腦的員工可以拋家棄子，不管平日或假日都拼命地加班；老闆亦對她們非常重視，只會跟她們說話，額外獎金也會比其他人多。

樓主補充，當初面試老闆曾說「加班是自由參加」，可是如今他們星期一至五盡心盡力上班卻不被重視，只因有些員工需要照顧老人小孩，或假日有安排無法加班，便被老闆視為空氣，甚至連名字也叫不出來，形容「在公司被搞得像次等公民」，真的很不好受，令他們對公司僅存的凝聚力都被慢慢消耗掉 。加上老闆曾對愛加班的員工說「不加班的員工對公司來說沒用」，苦言「叫我們其他員工情何以堪」。

樓主和其他無法加班的員工都會被當作空氣，甚至連名字也會被遺忘，苦言「被搞得像次等公民」。（《漢摩拉比小姐》劇照）

不少網民都認為加班風氣不可長，長遠來說根本會影響員工和家庭之間的關係，「還有聽說小孩發高燒要爸爸去醫院，結果爸爸說工作比較重要，老闆就覺得這員工很棒」、「我前公司只休過年，死人只給休頭七，有單加班沒單也加班，特休（特別假期）不給放換現金」。

有人分析甘願加班的大都是薪水小偷，可惜卻難和現實對抗，因為老闆只喜歡配合他所想的人，「拼命工作就是為了不加班，結果主管認為摸魚騙加班才是優秀員工」、「我遇過員工白天努力打混，然後報加班來做白天要做的事情來增加收入」、「對高高在上的老闆而言，你做的只是你應該做的；而他看重的絕不是會做事的人，通常都會說他喜歡聽，做他喜歡的事」。

惟有留言覺得加班員工的確有付出額外時間和勞力，獲老闆重視亦屬正常，「你雖然做好責任範圍的工作，但老闆對盡心盡力以外，還額外加班的同事沒有一些特殊待遇，他們該情何以堪？」。

（匿名公社）