內地女來港餵鴿！遭便衣警票控罰$3000　2原因要申訴　網民話算輕

不應餵飼白鴿在香港已是常識！有內地女生在小紅書大呻首次來港，見到其他人餵鴿後自己也跟風，殊不知被便衣警員發現當場開出罰單，「以我亂丟垃圾為由，罰款$3,000」，她不滿指這應是善心行為，而且自己已失業半年多，罰款對她影響很大，雖知道申訴成功機會渺茫，「但也給刷到的人，避坑」、「大陸人不知情，當時警示牌非常隱蔽」。然而，許多網民勸她放棄，認為「不知情」不算理由，而且現時只是罰她亂拋垃圾，非餵飼野生動物，已經算輕了，因香港已就修訂法例刊憲，建議將禁止餵飼野生動物行為擴展至野鴿，法例一旦實施，餵飼野鴿定額罰款達5,000元。



內地女生首次來港，跟風餵鴿時被便衣警開出罰單。（示意圖／資料圖片）

樓主在小紅書發文大呻，指「在香港被罰款，怎樣申訴」，她說自己是第一次來港，並不熟悉新出台的政策，「居然有餵養鴿子罰款的！問了身邊很多去過HK的朋友，大家都不知曉」。她解釋自己是見到其他人都在餵鴿才跟風，「以為是出於善心的行為」。

她餵鴿中途有便衣警員行近說要開罰單，「以我亂丟垃圾為由，罰款$3,000。這對我已失業半年多的人，無疑是雪上加霜」。

女生因為亂拋垃圾蛄罰款3,000元。（小紅書圖片）

她明白申訴成功的機會渺茫，「但也給刷到的人，避坑」，又重申不能餵鴿這事「大陸人不知情，當時警示牌非常隱蔽，也小。阿sir都不聽解釋」。如果是初犯，理應只作出警告，但她會抱着些微的希望試試申訴。

照片所見，樓主被開出的是《公眾地方潔淨及阻礙》條例下的定額罰款，被罰金額是3,000元，被圈出在公眾地方扔垃圾一項。

不過，樓主餵鴿行為引起許多網民批評，「餵那些在街胡亂大小便的禽畜，以為在當聖母，其實是對環境造成破壞，而且這些是傳播病毒的媒介」、「影響生態平衡令野鳥聚集和招惹蟲鼠妨礙公眾衛生她也覺得沒問題」。又有人指「不知道」不是違法理由，「呢個政策好多年，係你覺得新啫」、「你要這麼說的話，很多人去其他地方旅遊，很多法規法律都不知情呢」，勸她放棄申訴。

網民上傳橫額，批評她不應餵野生動物。（小紅書圖片）

有網民提到，樓主根本不是因為餵鴿被罰，而是亂拋垃圾，上傳香港的宣傳橫額，認為警方已沒有用更嚴厲的餵飼野生動物條款提告，「已經輕了，單罰款，嚴重是坐牢加罰款」、「3,000咪偷笑咯餵食白鴿違法行為。好多標示禁止投餵」、「不申訴還好要是申訴改為餵鴿子罰得更多」。

現行的《野生動物保護條例》規定禁止餵飼野生動物，但野生動物在普通法下歸類為馴化類動物以外的任何動物，包括猴子、野豬和麻雀等，餵飼野鴿並不受條例所禁。

《2023年野生動物保護（修訂）條例草案》去年11月刊憲，建議將禁止餵飼野生動物行為擴展至野鴿，並就非法餵飼行為設立定額罰款5,000元；而非法餵飼的最高刑罰，會由罰款1萬元提升至罰款10萬元及監禁1年，預料會於今年8月1日生效。

（綜合）