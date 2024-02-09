龍年2024｜盆菜長放這裏易食物中毒　3情況要丟棄＋正確存放貼士

【龍年2024／盆菜／正確加熱、食用安全須知】年三十除夕夜不少人會與家人吃盆菜團圓，但吃盆菜謹記要正確存放或處理，否則隨時有可能引發食物中毒。本文盤點食物安全中心及消委會有關處理盆菜、加熱等貼士，最重要記得保存在正確溫度，以免食物變壞！



盆菜是中國傳統雜燴菜式。（旅發局圖片）

先看看食盆菜有什麼危險因素▼▼▼

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盆菜是中國傳統雜燴菜式，將不同種類食物按次序由下至上層疊。盆菜下層通常是容易吸收湯汁的食物，例如芋頭、豬皮、枝竹、蘿蔔和大白菜等；上層則是較名貴和需要先吃的食物，如花膠、鮑魚、大蝦、燒肉及切雞等。

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新冠肺炎疫情肆虐下，仍有不少巿民購買盤菜過節食用。（資料圖片）

一個盆菜份量通常足夠6至12人享用，適合一家人過節團圓。不過消委會提醒，放在最上層的食物如切雞較難加熱，而容易變壞的食物例如豆腐、枝竹等豆製品也較高危，如果翻熱不夠徹底，較容易滋生沙門氏菌等細菌，更可能引致食物中毒。

盆菜正確加熱方法



今年冬至最好還是不要有群聚活動，但如果仍要食用盤菜，切記要正確方法加熱，並謹記保存溫度及外賣須知。

正確加熱及食用盆菜5大貼士，要儲存在這溫度▼▼▼

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外賣盆菜6大安全須知，勿長放室溫▼▼▼