龍年2024｜盆菜長放這裏易食物中毒 3情況要丟棄＋正確存放貼士
撰文：李積飛
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【龍年2024／盆菜／正確加熱、食用安全須知】年三十除夕夜不少人會與家人吃盆菜團圓，但吃盆菜謹記要正確存放或處理，否則隨時有可能引發食物中毒。本文盤點食物安全中心及消委會有關處理盆菜、加熱等貼士，最重要記得保存在正確溫度，以免食物變壞！
先看看食盆菜有什麼危險因素▼▼▼
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盆菜是中國傳統雜燴菜式，將不同種類食物按次序由下至上層疊。盆菜下層通常是容易吸收湯汁的食物，例如芋頭、豬皮、枝竹、蘿蔔和大白菜等；上層則是較名貴和需要先吃的食物，如花膠、鮑魚、大蝦、燒肉及切雞等。
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一個盆菜份量通常足夠6至12人享用，適合一家人過節團圓。不過消委會提醒，放在最上層的食物如切雞較難加熱，而容易變壞的食物例如豆腐、枝竹等豆製品也較高危，如果翻熱不夠徹底，較容易滋生沙門氏菌等細菌，更可能引致食物中毒。
盆菜正確加熱方法
今年冬至最好還是不要有群聚活動，但如果仍要食用盤菜，切記要正確方法加熱，並謹記保存溫度及外賣須知。
正確加熱及食用盆菜5大貼士，要儲存在這溫度▼▼▼
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外賣盆菜6大安全須知，勿長放室溫▼▼▼
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