新年跌豬！觀塘工人搬豬出事　原隻燒豬跌落地　後續咁做網民憂心

新年團年食燒肉當然開心，周五（2月9日）大年三十網上流傳影片，顯示有男工在觀塘用手推車將2隻大燒豬推到客貨車車尾，打算把燒豬放入車廂時，當他抬起第1隻豬，手推車即失去平衡，令餘下的另1隻燒豬翻側朝向地面。男工先把手上的燒豬放到車內，回頭才處理「瞓地燒豬」，影片到此結束。上載影片的樓主另附有照片，顯示車上已擺放了2隻燒豬，當中1隻被圈着，相信是曾跌在地上的燒豬。



網民紛紛留言「隻豬死咗都咁生猛」、「3秒定律」、「唔怕！未過10秒仲算乾淨」、「其實運送、上𨋢已經好唔衛生，冇包裝」、「第1次想跌時已經1個係提醒，都仲係要繼續」。



男工用手推車推着2隻燒豬。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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該段車cam片段被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約45秒，可見畫面顯示時間是2月9日大三十的中午12時許，現場是觀塘駿業街駿業熟食市場對開，客貨車車尾早已打開，隨後有1名男工用手推車推着2隻燒豬，手製托盤下有膠籃和發泡膠箱墊底，男工泊低手推車後，在車尾移動木板方便擺放燒豬。

2隻燒豬最後放入車內，未知會送往何處。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

男工先抬起較近自己的燒豬，手推車即時失去平衡，所以另1隻燒豬連同膠籃和發泡膠箱險一併朝地面傾側，男工見狀立即把手上燒豬放回原位，同時調整燒豬位置，然後再抬起，惟剛才傾側的燒豬即原隻跌落地，引來途人駐足觀望M男工見無法挽回劣勢，唯有先將手上的燒豬搬入車內，再回頭處理「瞓地燒豬」，至此影片結束。而樓主上載的另1張照片顯示，車內已放了2隻燒豬，未知送往何處。

多名網民留言「隻豬死咗都咁生猛」、「可能未熟得晒...仲識得走」、「3秒定律」、「唔怕！未過10秒仲算乾淨」、「其實運送、上𨋢已經好唔衛生，冇包裝」、「第1次想跌時已經1個係提醒，都仲係要繼續」、「搬貨嗰個諗『又唔係我食，有乜所謂啫』」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）