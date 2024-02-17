條眉粗過王小虎！女子紋眉遇學徒結果崩潰　後續咁賠償　網民笑爆

條眉粗過王小虎！網上流傳2張照片，聲稱有女子接受紋眉後，一對眉變得極粗，更指受害女子遇到學徒落手，結果累及師傅事後要賠償1,000元，學徒更在網上表示「技術如何？」。網民看到照片後笑言「好似黏咗兩塊紫菜咁」、「真係忍唔住笑」，即時想起香港漫畫家黃玉郎作品《龍虎門》的粗眉角色王小虎，又指很像藝人周星馳電影《百變星君》中的王小虎，但亦有人質疑事件真偽，「不可能，為了流量吧，我雖沒紋過，也知道畫好眉形後和事主溝通，事主滿意才真正紋吧！」。



網上資料指受害女子紋眉時被學徒當作「白老鼠」練習，事後1對眉變得又粗又闊。（網上圖片）

涉事照片在網上多個群組瘋傳，包括facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，資料稱相中女子紋眉時被學徒當作「白老鼠」練習，事後1對眉變得又粗又闊，師傅事後願意賠償1,000元，學徒更在網上承認傑作，並問「沒錯，我紋的，技術如何？」，但未知事發地點和日期。

看到女子紋了極粗眉，網民即時想起香港漫畫家黃玉郎作品《龍虎門》的粗眉角色王小虎。（網上圖片）

網民笑言圖中女子好似藝人周星馳電影《百變星君》中的王小虎，以及香港漫畫家黃玉郎作品《龍虎門》的同名角色，紛紛留言指「好似黏咗兩塊紫菜咁」、「真係忍唔住笑」、「準備去動漫展」，甚至，但有人質疑「不可能，為了流量吧，我雖沒紋過，也知道畫好眉形後和事主溝通，事主滿意才真正紋吧！」、「真定假㗎？係咪P圖㗎？正常都唔會紋成咁！」。

（綜合）