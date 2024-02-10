淘寶姓氏利市封中伏！姓「顏」慘變不吉利字　網民爆笑：派晒出去

姓氏利市封充滿個人特色，是不少人新年封利市的選擇。不過，近日有姓「顏」的網民就發帖抱怨，指透過淘寶網購利是封，收貨後發現「顏」字看起來就像個「頹」字。不少網民看完照片都認為的確似「頹」字，但亦有眼利網民認出這是草書版的「顏」字。不過，網民建議樓主苦中作樂，「派晒啲頹俾人好事嚟喎」。

有姓「顏」的網民就發帖抱怨，指透過淘寶網購利是封，收貨後發現「顏」字看起來就像個「頹」字。（「淘寶唔開心share（中伏group）」圖片)

近日有顏姓網民在facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發帖大呻在淘寶買姓氏利事封「出事」，並上傳利市封照片，表示「我姓『顏』 唔係姓『頹』」。從圖片可見，該利市封上以書法字體印上「顏」字，惟因筆劃相連，加上「彥」字的下半部份於該書法類別上形似「氵」，書寫起來就看似「儿」字，故驟眼看去整個字確實像「頹」字。

不少網民看完照片後都高呼「爆笑」，並表示「點睇都係『頹』字」、「佢係派錢，係人都頹啦」，有過來人就笑言「同樣事情已經發生過我身上，我已經派咗幾年頹」。有人就勸樓主「苦中作樂」，開創新習俗——「新年派頹」，「派晒啲頹俾人好事嚟喎」、「繼賣懶之後有派頹」，不過部份人就反對稱「咁假如你收到又會有咩感受？新年流流收到個頹字」、「我唔知道收頹應該係咩感受」。

有網民上傳圖片指此乃「顏」字草書，但有部份網民仍然覺得似「頹」字。（網上圖片）

有眼利網民認出圖中顏字「係草書寫法」，並上傳圖片作證，不過有不少網民還是覺得字體頗具意識流的「頹」味，留言表示「咪又係個『頹』字」、「頹味濃」。

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