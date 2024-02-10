新年奇景 ！小紅書女遊港驚見人人手持一物　網民解謎：過年必買

各處習俗不同，過年買這東西會令內地人驚奇？有內地女生表示趁新年假遊港，見到港上「全是手拿鮮花的」，好奇是否有舉辦特別活動，不少熱心網民解釋，香港及廣東都有買年花的習俗，「因為新年呀！寓意花開富貴」，又紛紛秀出家中添置的年花。女生解釋自己是浙江人，當地買年貨多，花很少，有外省網民爆笑指並非到處都有買年花的習俗，「就和東北以為全國都吃餃子一樣」。



樓主遊港時見到人人手持一束花，好奇是什麼新年活動。（小紅書圖片）

樓主日前在小紅書發文，指趁新年假遊港，發現「香港街頭人手一束花是做啥？祝大家新年快樂」，大感好奇為何要齊齊買花。照片所見，她應該於年廿九途經太子道西旺角花墟一帶，「今天香港街頭全是手拿鮮花的。有什麼活動嗎？還是因為新年？」。

不少網民秀出家中年花，指過年買年花是香港及廣東等地的文化。（小紅書圖片）

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帖文引來不少熱心人解釋，指港人正在買年花，而且附近地區都有這習慣，「廣東人過年必買」、「寓意花開富貴喔！所以幾乎每家每戶都會買花過年的」、「過年前，不是全廣東的花市都是這場面嗎？」、「你有沒有聽過那首新年歌：好一朵迎春花～人人都愛它～」、「大灣區都會買的，新年快樂啊」。許多人上傳圖片分享家中的年花配搭。

有網民笑言的確不是所有地方都有買年花習慣，好奇樓主是哪裏人，「你們那的人過年不買年花嗎？」。樓主回覆指，她是浙江人，當地的確很少人買年花，「我是沒有看到過的只有某個節日才會人手一束花買」、「看地方啦，我們那邊買年貨多，花很少」、「年花沒有指定嗎？自己喜歡什麼買什麼？」、「儀式感滿滿」。網民指其實沒有指定的款式，但很多人買桃花和蘭花，「 一般過完年花謝了就丟掉，然後明年再買」。

（小紅書）