舞獅變炸獅！餐廳員工食客爆竹丟獅頭　被炸倒地上變衝突　最終…

煙花爆竹勿亂玩！馬來西亞日前流傳影片，有餐廳老闆日前趁年初三開工，請來醒獅團到店外舞獅，結果竟有員工和顧客朝醒獅狂丟鞭炮，現場火光加煙霧冒過不停，舞獅人員嚇到跌倒時人們繼續向他們丟鞭炮，舞獅變「炸獅」，最終團隊停止表演，雙方人馬口角後發生衝突，2名團員受傷。影片瘋傳後網民到食肆的社交平台聲討，店家一度解釋是有食客醉酒生事，事後2度發文道歉。



醒獅團隊在食肆門外表演，被人狂丟爆竹。（影片截圖）

他們不知道醒獅裏面有人？馬媒報道，事發於初三（2月12日）晚上7時，發生在山打根地區，有網民上傳影片，指有食肆請來醒獅團在門前進行舞獅表演，結果竟有人不停向表演人員丟鞭炮。

影片所見，藍色的醒獅正在甩獅尾旋轉時，地上有爆炸聲響並冒出閃閃火光，有人朝他們丟鞭炮。舞獅員仍冒住危險繼續表演，但有人將點燃的鞭炮丟到醒獅背上炸，裏面的舞獅人員疑嚇到高舉獅頭一刻跌落地。

+ 10

2名舞獅員整頓好後繼續表演，結果人們繼續朝地下丟鞭炮，爆炸聲一直未停過。醒獅團被迫暫停表演躲到一旁，其後團員和丟鞭炮的人發生衡突。畫面見到雙方人馬對峙，有人正動手動腳。

拍片的網民指，丟鞭炮的人其實站在遠處丟，無顧及舞獅人員安全，批評他們的行徑太危險。結果當地民眾言論一面倒，鬧爆店家及顧客所為，店家一度解釋是有顧客醉酒鬧事，之後發帖文向醒獅團道歉，承認是有員工和顧客丟鞭炮發生不愉快事件，「我們在這裏向你們珍重道歉！對不起！」。

雙方人馬口角，之後有人動手，事件中2名醒獅團隊人員受傷。（網上圖片）

帖文繼續被網民鬧爆，「有病， 完全不顧舞獅員的完全」、「明年沒獅子團敢接」、「不要把自己的快樂建在別人的身上」、「建議報警傷人，讓員工付出代價」。

店家後來二度發帖，指餐廳主理人和醒獅團主理人已和警方報告事件，相關事主願站出來承擔責任，會安排雙方在餐廳和解。醒獅團事後在facebook轉發餐廳帖文，指業者事後已經和他們聯絡，2名舞獅團的成員受了皮外傷。當地傳媒報道，餐廳方已和2名團員父母見面及道歉，雙方和氣收場。

（綜合）