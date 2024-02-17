茶記疑漏單無出餐　港男呆坐45分鐘　催單反被鬧霸4人枱阻做生意

貼錢買難受？近日有網民發帖，稱於大埔某茶餐廳吃下午茶，叫了炸髀及凍奶茶，但是等了45分鐘，餐廳也沒有出餐，只上了杯凍奶茶。樓主懷疑餐廳漏單，其間他催單3次，惟店員一再拖延，直至1名負責收銀的男店員詢問樓主是否已經下單，又責怪他1個人坐4人座位「霸住張枱」。樓主被惹怒，最終付了奶茶錢，但就發火要求取消雞髀訂單。樓主指漏單是小事，而且明明是餐廳一直沒有上菜，自己並非刻意在餐廳久坐，但卻被男店員責怪「霸枱」、「阻住做生意」，令他氣極。



有網民稱於大埔某茶餐廳吃下午茶，等了45分鐘也沒有上菜，催單不成反被店員怪責。（FB圖片）

該名網民分別在Facebook群組「大埔人大埔谷」及「香港人美食/中伏分享區（歡迎全球香港人）」發帖，怒轟某茶餐廳大埔分店漏單，令他等了45分鐘，之後還責罵他「霸住張枱」。他表示日前傍晚約5時半，打算先去茶餐廳吃個下午茶再去買餸。他見餐廳內空位不少，於是隨意選了個4人座位，並於5時38分點了個炸髀及凍奶茶，惟他於6時2分才收到飲品。之後，他又再等了10分鐘，始終未見炸髀出餐，於是向女店員催單。

這時，樓主已在店中等了半小時，但女店員卻一直說「等多2分鐘」、「幫你催緊（廚房）」。終於在6時25分，負責收銀的男店員走過來跟單，問樓主「落咗單未？」，樓主回應已下單並等了45分鐘，結果男店員竟責備他說「你1個人唔好坐張4人枱，坐去第2張細枱啦！」。

樓主叫了炸髀及凍奶茶，但是等了45分鐘，餐廳始終沒有上炸髀。（示意圖，GettyImages）

樓主即時「火都嚟埋」，表示要取消訂單，並反問「等足9個字未上菜仲要俾你趕？」。男店員不甘示弱，即時清理其桌面，而另外2名女店員上前向樓主道歉。樓主不滿被嫌「阻住做生意」，即表示「個男（店員）唔幫我跟單，仲話我霸住張枱趕我走！幫我埋單！以後都唔食！」。女店員提出不收他奶茶錢，不過樓主堅持付錢。

事後樓主發帖解釋，「漏單事小，話我阻住佢做生意先火滾！」。他指，當時有2家人坐他附近，比他遲來卻已經吃完離開，而他苦等了45分鐘，由茶市等到晚市，其間催了3次單，卻始終不見炸髀上桌。樓主在帖文表示，「你估我好想坐住你張枱咁耐㗎？」、「唔幫我跟不特止，仲要話我霸住你張枱？」。

帖文引起網民熱議，不少大埔街坊表示「領教過」該男店員的惡劣態度，紛紛留言講述經過，稱「個男仔態度真係好唔掂」、「收銀個男仔，唔好話對客X，對外賣車手一樣X」。有網民就讚樓主「好耐性、好脾氣」，「你好耐性，畀我就開佢年」、「你真係好脾氣，畀着我反佢枱啦」、「呢啲情況通常我都係催單一次，再等多陣唔嚟就埋單blacklist（黑名單），大把餐廳，出嚟食嘢唔想受氣」。

（Facebook）