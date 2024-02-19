價高者得？女家索¥28.8萬禮金　男家嫌貴另1家出手更高　結局是…

傳統社會下男女雙方想結婚，男方仍然要向女方一家支付禮金。江西有對男女打算共諧連理，但女方家庭要求28.8萬人民幣（約31.5萬港元）禮金，連同其他支出，1次定親花費接近50萬人民幣（約54.6萬港元），由於男方家庭只能出到40萬人民幣（約43.7萬港元），所以希望女家降低金額，但半路殺出1個程咬金，另一方開價38.8萬人民幣（約42.4萬港元），最終「價高者得」。事實上「價高者」都是出不起高價，要向其他親友借錢，婚後才道出實情，妻子願意退還款項還債，皆大歡喜之際，當初價低男方至今都未能成家立室。



江西禮金出名高，尤其是農村，不時出現要求38.8萬人民幣（約42.4萬港元）的情況。（資料圖片）

1名武漢大學社會學院博士生日前在網上投稿交代這則離奇故事，其1位江西表親在農村地區長大，2021年初相親時對1位女子頗有好感，對方同有感覺，打算結婚，但女方家庭要求收取28.8萬人民幣（約31.5萬港元）禮金。男家展開計算，連同其他消費，1次定親接近50萬人民幣（約54.6萬港元），再計算積蓄，男家最多只能出到40萬人民幣（約43.7萬港元），因而透過媒人和女方商量下調禮金金額，但女家告知有人願意出到38.8萬人民幣（約42.4萬港元）彩禮，所以和另一家談成婚禮。

更有趣的是，該個出價較高的家庭得知女家聘金意向，為了贏出競爭，所以主動加碼至38.8萬人民幣（約42.4萬港元），事實上其經濟條件和博士生表親的家庭相差無幾，所以目前彩禮金額遠遠超出其經濟能力。該家人選擇向親友借錢，以便支付禮金，這對新人隨後一起出城打工，而且育有1子，丈夫同時向妻子道出實情，妻子明白丈夫情況，願意拿出部份彩禮還款，雙方感情和睦。

博士生表親至今沒有結婚，得知價高家庭當初都是向親友借錢後，更加後悔不已。（示意圖/Getty Images）

博士生表親因而錯失結婚機會，至今未能結婚，得知價高家庭當初都是向親友借錢後，更加後悔不已，直言「早知道當初就借錢，現在結婚這麼困難，先結婚比什麼都重要！」。

博士生指出，江西彩禮金額出名高，尤其是農村，不時出現要求38.8萬人民幣（約42.4萬港元）的情況。由於男女雙方本身透過相親而結婚，女家認為情感基礎較少，所以要為女兒索錢，以免日後出現問題，加上農村男多女少，1名女生有10多名男生競爭，當然「價高者得」。甚至女家會認為禮金愈多，愈代表女兒被看重，所以造成江西彩禮「畸高」情況，雖然這筆錢到最後通常由妻子帶回男方家庭，抑或用於新家支出，但未必每一戶都能一下子付大批錢，所以一度出現「娶妻不找江西女」的言論。

（頭條新聞）