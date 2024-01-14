女子疑黃大仙服裝店偷衫　純熟手法震驚網民　CCTV見1點反惹質疑

黃大仙發生懷疑偷衫案。網上流傳1段CCTV影片，1名戴口罩女子前往服裝店，見無人留意，公然取走1件上衣，但影片沒有她離開店舖一刻，上載者形容「好眉好貌偷嘢」，但有網民質疑「點解唔放多兩秒出嚟？臨出門個下就剪咗佢」、「因為要影到佢出咗門口亦走咗先算偷」。上載者強調已經報警，同時會「放多1段片出嚟睇下佢10分鐘偷兩件衫」，但暫時未見相關片段。



戴住淺色口罩的女子走入服裝店內。（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」，長約35秒，可見事發本月12日接近中午時份，1名戴住淺色口罩的女子走入一間服裝店內，當時多件上衣放在衫架上，女子趁沒有顧客和職員留意她時，將1件上衣從衫架取出，雖然發出聲響，但仍然無人留意，她繼續在店內遊走，並疑似打算離開店舖，影片結束。

上載者匿名形容「好眉好貌偷嘢」，並指事件發生在黃大仙中心。有網民看過影片驚訝，「報警」、「手勢好純熟」、「咁大膽嘅」；但亦有網民質疑「點解唔放多兩秒出嚟？臨出門個下就剪咗佢」、「因為要影到佢出咗門口亦走左先算偷」、「好似假咁」。上載者則強調事件屬實，而且已經報警求助，同時會「放多一段片出嚟睇下佢10分鐘偷兩件衫」，但暫時未見相關影片。

（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）