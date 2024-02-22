許願車？女生喊吃白麵包　豐田車尾箱即贈驚喜　網民：真心想事成

正所謂「心誠則靈」，台灣有女生於農曆新年期間，在車上和友人討論減肥話題時，表示想要透過吃白吐司（即香港白麵包）來控制體重，豈料前方私家車車尾箱居然突然打開，並掉下1袋白吐司在地面，友人當場笑到不能自已稱「你要的白吐司，靠北」，當事人亦表示「大年初四，說有就有的白吐司」。片段引來網民投以羨慕目光，「這個嘴開過光吧！」、「可不可以跟我說在哪個路段，我也要去許願」；另有留言笑稱「今年的運氣已經用在這個願望了」。



有台灣女生表示想要吃白吐司，前車後尾箱便突然掉下1袋白吐司。（Instagram「yun_chen0505」影片截圖）

台灣媒體報道，當地有民眾在Instagram帳號「yun_chen0505」上傳「車Cam（行車記錄）」片段，笑指「大年初四，說有就有的白吐司」。影片所示，事發大年初四（2月13日）下午4時許，當時片主坐乘的座駕駛至台南土城國姓橋，她正和車上友人談及過年期間擔心吃太多，想要透過吃白吐司減肥，並詢問對方：「還是我從明天開始吃白吐司？」

不料友人還沒回應，前面豐田汽車（Toyota）好像聽到她的願望，車尾箱居然掉出1袋麵包，而且正是樓主所說的白吐司，時間剛好到讓人詫異，友人當場忍不住大笑：「你要的白吐司，靠北，哈哈哈哈」樓主還疑惑問道「他是按到（按錯車尾箱開關）吧」，但友人仍未能控制笑意，「不是，你想吃白吐司，他就送你1條白吐司」。隨後她們繼續駕車離去，沒有拿起麵包。

許多網民都羨慕樓主能「說有就有」，「這個嘴開過光吧！」、「真的是心想事成耶」、「可不可以跟我說在哪個路段，我也要去許願」、「早知道就說想吃波士頓大龍蝦了」、「可以幫我要台印鈔機嗎？」、「有求必應，接着跟車接着許願」、「有吐司有財（有土斯有財）」、「吸引力法則：『當你真心渴望某件事物，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。』​」。

亦有人笑稱「今年的運氣已經用在這個願望了」、「看過快速抵達，沒看過秒速抵達外送捏」、「看看是不是多啦A夢被綁架了」、「前面開車的是聖誕老公公嗎」、「什麼前車？他是神燈！」、「吐司：『我逃出後車箱就是為了實現你的願望，還不快救我！』」。

（Instagram「yun_chen0505」）