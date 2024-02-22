的士司機雙手撐拐杖　緩步踉蹌往駕駛座　網民憂：真係仲揸到？

不論男女老少，只要在安全情況及合符法例要求下，均可以駕駛的士載客，但最近有網民就上傳影片，顯示1名年紀稍長之的士司機架着拐杖，緩步從車尾慢慢走回駕駛座，步行時略顯有點吃力，片主不禁憂慮地問道：「真係仲揸到？」

影片掀起網民熱議，有人認為以相關司機身體狀況，根本不應駕駛任何車輛，更何況是載客的交通工具，「成車人命加埋自己條命，play safe好啲」；不過，也有人讚賞司機自力更生，「點解要咁樣笑呢位伯伯呢？佢靠自己嘅能力去搵食，點解要笑佢呢？」。



facebook近日流傳1段影片，顯示1名的士司機伯伯，從停泊之的士後方，撐着拐杖緩步走往駕駛座，然後打開前車門。（facebook影片截圖）

facebook近日流傳1段影片，顯示1名的士司機伯伯，從停泊之的士後方撐着拐杖緩步走往駕駛座，然後打開前車門。片段沒有拍攝到伯伯最後有否上車，但明顯可見他行走時較為吃力，需依賴雙手力量，片主則在影片上留言「真係仲揸到？」，以示他對司機是否仍能正常駕駛感到憂慮。

影片隨即引來大批網民討論，不少人批評相關的士司機罔顧乘客及其他道路使用者安全，「連行路都慢動作，你認為佢有突發急停踩腳掣畀唔畀到反應！」、「為咗自己搵食，用人哋條命去搞喎」、「就算呢架係私家車都有問題，更何況係的士，因為會涉及他人性命安全」。亦有人分享曾為巴士車長的友人經歷，「其實到咗咁嘅年紀，身體有問題就唔好再揸了，我有朋友係揸巴士，但佢有一日揸長途車，自己瞌咗一下，佢有咗警覺，佢退休唔續約，亦唔再揸車，佢話成車人條命喺佢手，佢最後去咗做洗厠所」。

不過，也有人認為該司機竟然在行動不便情況下，仍堅持開工「搵食」，不禁慨嘆說「好可憐，點解傷到咁樣仲要咁辛苦揸車搵食」、「其實去到咁，仲要出嚟搵錢……然後有人就拍片公審，個社會有病到咩地步？」。