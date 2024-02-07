打到日本格鬥女神岡本璃奈狂噴鼻血　混血美女雙胞胎姐姐一戰成名

曾與日本人氣格鬥美女岡本璃奈復出戰交手而聞名的台灣女將「粉紅豹」王靖蓉，近來除努力持續訓練外，並常參與YouTube格鬥節目拍攝。



由於俐落身手與反差的甜美外貌，吸引不少台灣與日本粉絲，早前IG粉絲也破1萬大關，對此她在社群更新影片笑說：「沒有仔細看，那腹肌的線條真的絕了。」

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接觸拳擊後，兩人常生病的瘦弱體質大有改善，王靖蓉中二在全中運拿下冠軍，也曾在全運會女子54公斤級摘銀，妹妹王靖欣也在中三入選代表隊，高三拿下兩屆全中運冠軍。

王靖蓉在去年4月22日與岡本璃奈大戰3回合，雖以非常小的比分差距惜敗，但王靖蓉以招牌獵頭前蹬腿命中岡本璃奈下巴，更以重拳讓對方噴鼻血。

她賽後坦承很爽，不少粉絲更守在場外向她索取簽名，甚至連同場比賽的帥哥選手鈴木宙樹也前來與她合照，亮眼表現獲日媒封為「台灣妖精」，讓粉絲們感到相當感動。

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