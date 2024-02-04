日本怪談｜海中有東西拉住了她們　轟動全國的橋北中學校水難事件

大家聽說過「捉替死鬼」嗎？



捉替死鬼指得是因意外身亡的魂魄會留在原地，必須要使人在同一個地方以相同的方式死亡，才能讓自己前往投胎之路的民俗傳說，而這樣的傳說多出現於與水有關的事故。

70年前的日本，曾經發生過一場慘烈的水難，而根據一些倖存者的目擊說法，也讓這場災難是水鬼捉替死鬼的傳說不脛而走，這就是今天要介紹的「橋北中學校水難事件」。

近百女生同時遇溺 8年後倖存者揭當時曾見到……（點圖了解更多及瀏覽相關照片，慎入）：

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例行性的游泳訓練，卻發生了意外

1955年，位於三重縣的橋北中學在同縣的中河原海岸舉辦了夏季游泳訓練，這活動是這間學校每年都會舉辦的例行性活動。學校將600多名學生依照游泳能力以及性別分成17個組，並且每一組都有配置指導經驗充分的體育老師以及教練，從7月18日開始了為期10天的游泳訓練。這次的訓練一路上都沒有甚麼狀況，當大家都以為一切要平安過去的時候，卻在訓練的最後一天出了意外。

7月28日，由於這天要施行測驗，許多的學生聚集在了海岸邊，作為測試前的暖身運動，在早上10點過後便讓學生們一齊集中到水深不深的海岸並入水。在2到5分鐘後，女子組這邊出現了狀況，有將近100名的女學生突然感到身體活動困難，並且溺水，正巧的是，這100名女學生幾乎都沒那麼擅長游泳，一時之間，場面極其混亂。

岸邊的其他老師、教練、遊客甚至是校長都參與了救援工作，也通知了警察、自衛隊與醫院來進行搶救。最終，有49人因為這場水難失去意識，且有36人因急救無效而身亡，是一場極為慘烈的意外事故。

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神秘的海流是事故的起因

當時究竟發生了甚麼事情，根據溺水學生的說法，有著「感覺腳底下的沙子在移動」、「當時我的腳被水流給纏住，甚至差點跌倒」，而協助救人的游泳社男學生也表示「當我要去就第2個人時，海流卻突然變得湍急，導致許多人難以回到岸邊」等等，從以上的證言來看，確實在那個時間點，海中發生了平時不會出現的狀況。

關於事件的成因，有著各式各樣的說法，像是「沿岸流說」、「假潮說」等等，目前大部分採信的說法，是學生們碰到了所謂「離岸流」的自然現象。其強力的流動會將溺水的人給帶離海岸邊，就算想要靠近岸邊，也會因為無法與洋流對抗，反而離岸邊越來越遠，最終導致了這場事故的發生。

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一篇文章為事件蒙上神秘的色彩

本來被認為只是一場悲慘的意外事故，卻在8年後因為倖存者有關的一篇文章，為其蒙上了一層神秘且恐怖的色彩。

據倖存者梅川弘子在周刊《女性自身》所描述，在溺水時，曾經與另外一名女同學一起目擊到了恐怖的景象，除了海浪以外，有著數十個穿戴著防空頭巾的女性向著女學生們走來，而其身後則是被捲入海浪中滅頂的同學們。

儘管弘子想要回到岸邊，但卻被人捉住了腳，據她所描述，抓住她的腳的人，正是穿戴著防空頭巾，面色蒼白的女人。

根據這個目擊情報，中河原海岸也有了其他的傳說，在10年前的今天，因為美軍的空襲而死了250多人，由於火葬處理不完，便將剩餘的屍體就地埋葬在了這個海岸。

此外，《周刊讀賣》在1951年7月29日也曾經有一篇紀載，一名小三學生為了撿回被海水帶走的皮球，不幸溺斃身亡的消息，以上的種種巧合，都讓這個事件帶來了更多的討論。

水上活動必須注意安全

現在，這片海岸由於政府不推薦前往的緣故，已經少有人煙了，而這片海岸發生的事故以及其留下的神秘傳說，也實實在在地提醒著現今的人們要更加注意水上活動的安全，以免成為下一個水下亡魂。

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