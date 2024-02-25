唔敢講整過容！男友稱「唔鍾意人整容」　隆鼻港女心虛：點算好？

近年整容手術大有進步，不少男女都會對容貌「微調」甚至「大修」！近日有女生在網上發帖，稱一直不甚滿意自己的外貌，2年前下定決心到韓國「整鼻」。術後的她不但重新建立自信，半年前更結識到男友，甜蜜熱戀，不過卻一直沒有告知男友自己曾整容。惟男友近日言談間提及「真係好唔鍾意啲人去整容」，女生心慌懼怕，既不想瞞騙男友，又怕遭男友嫌棄，不禁發文問：「點算好？」



有女生2年前曾赴韓整容，近日得知原來男友不喜歡別人整容，不知如何是好。（《女神降臨》劇照）

該港女在香港討論區以「唔敢同男朋友講自己整過容」為題發帖，稱「本身天生冇咩鼻樑」，一直介意自己鼻子不夠好看，於是2年前決心到韓國整容。術後復原至今，她沒怎麼向認識的人透露調整過鼻子，但卻終於對外貌滿意，「覺得真係唔同晒，又有返自信心」。

後來她在網上結識現任男友，惟一直沒告知對方自己曾整容。如今2人已拍拖半年，早前男友不知從何處得知有位女生「整容走火入魔」，於是激動說出「真係好唔鍾意啲人去整容」。樓主當時聽到後心虛不已，不懂回應，近日卻覺得不能瞞騙男友，又怕對方知道後嫌棄自己並非「天然女」，於是發帖詢問網民意見，「呢排覺得自己要老實話畀佢知，但又好驚佢知道之後會接受唔到我唔係『天然女』，點算好？」。

樓主不知應否向男友坦白曾整過容。（《我的ID是江南美人》劇照）

帖文引起網民熱議，有人留言指「其實佢可能已經知，整鼻樑真係好明顯」、「一係早啲同佢講，唔啱嘅就早啲分手，咪嘥大家嘅時間，一係就呃足佢成世」。而對於樓主的糾結，網民意見兩極。不少人建議樓主繼續隱瞞男友，「唔好講佢聽」、「呢個屬於自己的隱私之一，可以唔講」，亦有「過來人」表示「我都微調過小小，我唔會同男朋友講。男人睇整型睇得好負面，唔係太接受到」。

但亦有網民認為樓主應該對男友坦白，「呃住佢唔辛苦咩？」、「點解想變靚都搞到自己咁大壓力」、「坦誠同佢講，佢唔接受就搵另一個」，亦有人鼓勵樓主「最重要你冇『走火入魔』就可以，相信他會諒解！不要為此事日日鬱鬱不歡」。

（香港討論區）