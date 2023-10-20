「24年肥宅」整容變美男子被批評膚淺　台網紅道歉後自揭動刀費用

台灣百萬YouTuber「志祺七七」以戴著粗框眼鏡、穿著深色服裝的形象深植人心，日前有不少網友發現他五官悄悄變了，在前幾日登場的走鐘獎中也以拿掉眼鏡的帥氣模樣示人，驚豔不少網友，直呼他宛如韓系花美男。不過也因為這樣關於整形一事他也遭受許多批評，有人指出他變得做作、自我膨脹、很跩，對此他也在IG發出長文並道歉，表示自己沒有這樣的想法，抱歉讓人有不好的感受。



「志祺七七」在長文中提到自己從八歲，也就是小三的暑假開始亂吃垃圾食物暴肥，從此當了整整24年的肥宅，因為患有畸胸疊加肥胖導致的女乳問題經常受到同儕嘲笑，也讓他養成不管天氣多熱都會穿外套的習慣，甚至剛開始想做YouTube時還因為外貌被朋友阻止。他表示這24年來一直都是對外貌不自信的，很難因為一個手術、一次減肥還有幾張照片，就感到膨脹、跟跩。伴隨更多的是強烈的自我懷疑跟慌張，還有對過去的自我懷疑。

【圖輯】點圖放大看「志祺七七」整容前後對比👇👇👇

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另外他也提到有人批評他花大錢整型很膚淺，對此他也解釋當下比出2是因為好玩，抱歉造成誤會。最後他也公開實際手術總金額及動刀部位，主要是集中在眼睛、鼻子及臉頰，因為做完眼睛雷射手術，因此想改善大小眼問題，還有鼻孔外露，以及因為減肥導致的臉頰肉鬆弛，上述加起來共花費33.5萬元（台幣、下同），最後他也希望大家之後可以幫他闢謠200萬花費並非事實。

【同場加映】日本矮男一口氣做整容＋增高手術 前後對比衝擊視覺 仲撞臉男神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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