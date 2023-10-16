日本哨牙妹變女神　憑超狂對比照爆紅　花千萬円整容心酸原因曝光

砸下千萬日圓「改頭換面」背後竟藏心酸原因！



日本網紅平瀬愛里（平瀬あいり）過去曾因「超狂對比照」引發關注，當時的她噴了1000萬日圓整容，沒想到才不到一年的時間，愛里的「修修臉」開銷已達2000萬日圓。

近日，她也拍影片親吐自願在臉上動刀的最大原因，許多網友得知愛里的人生經歷後相當心疼。

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日前，愛里在YouTube上發布了一則以「把我的過去全部都說出來」為題的影片，她在片中透露自己悲傷的家庭背景。

愛里的父親不僅女性關係複雜，還欠債約1000萬日圓，在她3歲那年父母便分居了。

母親疑似走不出感情失敗的傷痛，讓當時年僅4、5歲的愛里被迫淪為出氣包，多次遭到母親毆打，還屢被情緒勒索。

愛里與母親的關係並不融洽，母親認為看到愛里的臉就會想起她的父親，而多次對她惡言相向，甚至曾說出「我真的做錯了，要是當初沒生下妳就好了」這種話。

由於外貌不出眾，愛里自學生時代就飽受欺負，就連網路交友都被人批評長相，種種挫折讓她越發討厭自己的臉，也因此立下決心「能改變我生活的唯一方法，就是改變我的臉」。

愛里從16歲開始省吃儉用、工作存錢，在25歲時已花了1000萬日圓整形，她也大方的在社群平台上分享自己的努力經過，驚人的對比也讓網友們為之震驚。

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不久前，愛里也更新自己「改頭換面」的開銷總額，除了整容的花費外，還有研究化妝、服裝、髮型、皮膚與體態等消費，目前已累計花了2000萬日圓。

靠自己的力量成功翻轉人生，愛里也親吐心聲，自己最初因為不想再當醜女、想要一個活著也不那麼痛苦的臉孔，而鼓起勇氣走上整形之路，靠自己改變人生。

而她也以自身的經驗喊話其他人，「別太過在意周遭人的看法，要更珍惜自己才行」。

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許多網友得知愛里的故事後也非常心痛，「為了克服痛苦的過去，這樣的努力很值得尊敬」、「沒想到有這麼辛苦的過去，努力後的模樣真的太棒了」、「無論多麼困難，都能盡力去克服它，妳非常帥氣」，也有人為她應援，「我們會支持妳的！」、「有很多人受到妳的啟發！」。

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