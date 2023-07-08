台灣廣告竟強調「5分鐘到殯儀館」　網友搲晒頭　引出當地人解答

路上除了選舉前會出現大量的候選人布條，平時也可以看見各種廣告看板。



早前一名網友在臉書發文，原PO似乎因為沒有發現這是販售靈骨塔的廣告，因此不解詢問：「5分鐘到殯儀館是什麼意思？」

貼文曝光後也掀起討論。

點擊放大瀏覽相關照片：

+ 2

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張廣告看板，可以看見上面清楚寫道，巴洛克式建築的度假酒店風寶塔3萬元起（台幣），除了有冷氣空調抽濕、出家師父早晚課誦，還強調「5分鐘到市立殯儀館」。

對此，原PO似乎沒有發現這是販售靈骨塔的廣告，因此困惑詢問：「5分鐘到殯儀館是什麼意思？」

【同場加映】美女「殯儀館上班一晚躺賺1600元」影片瘋傳 行內人曝真實收入（點擊放大瀏覽）：

+ 9

貼文底下吸引大量回應，有網友突破盲點指出，「我嘉義人來解答，殯儀館和火葬場是一起，當天火化完可以直接進塔」、「這是賣靈骨塔啊，沒毛病」、「賣靈骨塔強調靠近殯儀館很正常吧」、「5分鐘從火葬場到寶塔的意思啦，你是不是誤會什麼了」。

也有網友打趣表示，「看到早晚還要上課就覺得有點累」、「可是我不想要早晚上課，可以折現嗎？人生夠痛苦了，解脫了還要繼續痛苦下去嗎？」、「早晚上課感覺好累」。

【同場加映】台灣網購平台驚現「運屍袋」 一睇已售出數量更驚 買家留言曝光（點擊放大瀏覽）：

+ 10

延伸閱讀：

這一暑假超夯景點「民宿沒冷氣」 內行人：真的不需要

情侶海邊玩水！男友「1舉動」讓她意外走光 網看傻：故意的吧

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】