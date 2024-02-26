驚見「大群螞蟻食腳趾甲」反映患糖尿病？內行網友指出可能原因

一名網友分享，日前在家中地板目睹螞蟻大軍啃食腳趾甲現場，讓他感到十分震驚，直呼：「為什麼要吃我的腳趾甲？」



貼文引發眾人熱議，不少人擔憂可能是罹患糖尿病，但有內行人出面推測實際原因。

點圖放大瀏覽影片截圖（慎入）：

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原PO在Facebook社團「爆廢公社」發布一則影片，影片中數十隻螞蟻團團包圍一塊白色小物，仔細一看才發現是原PO的腳趾甲，螞蟻們疑似在啃食的畫面，也讓他驚訝直呼：「剛才看到嚇到，為什麼螞蟻要吃我的腳趾甲？」

原PO補充，當時旁邊放了一瓶開過的可樂，但螞蟻居然選擇吃他的趾甲：「螞蟻這麼不挑的嗎？」

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貼文引發熱議，許多人紛紛表示：

「一定是你太甜了」

「會不會是糖尿病啊」

「建議驗血糖」

「可能是糖尿病」

但原PO事後也補充，自己沒有糖尿病病史。也有網友透露類似經歷，「我小時候大概幼稚園也有發現，剪完趾甲放在桌上一陣子就長螞蟻」。

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內行網友指出，螞蟻屬於雜食性動物：

「吃你的趾甲垢，或是吃上面殘餘的死皮，死掉的角質螞蟻會吃」

「螞蟻又不是只吃甜的，人類的皮屑組織很容易成為昆蟲的食物，尤其會出現在人類生活範圍內的大多都是雜食性，什麼都吃」

「如果螞蟻誤認為趾甲是牠們可以食用的食物，或可以用於填充巢穴的材料，牠們可能會搬運趾甲」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】