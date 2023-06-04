泰國孕婦嘔吐物驚見2條「超長蛔蟲」　只因愛吃它｜有圖慎入

炎炎夏日，生菜沙律成為不少愛美女性的用餐首選，不過你吃下去的菜葉，可能藏着着許多「小生物」！



泰國一名27歲孕婦，因為不停出現腹痛、噁心和嘔吐的症狀，就醫後醫生從她的嘔吐物中，發現了2條十幾厘米長的蛔蟲，初步判斷是因為女子愛吃生菜，但又沒清洗乾淨，便將蟲卵一起吃下肚，導致腸胃不適。

事發在泰國素叻他尼府東薩克醫院，根據院方消息，當時這名27歲的孕婦懷胎8個月，因為出現嘔吐症狀前來就醫。

到院前她已經發生了5次嘔吐，伴隨間歇性腹痛，到院後女子又嘔吐了兩次，醫護人員先為她提供一張床休息，接着將嘔吐物拿去做檢驗。

沒想到在這名孕婦的嘔吐物中，發現了兩條蛔蟲，分別長10厘米、15厘米，檢驗人員查出這是一種腸道蛔蟲，經過問診後，發現女子長期有吃熟食搭配生菜的習慣，因此初判是吃下含有蛔蟲卵生菜而導致。

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蛔蟲卵通常會在潮濕的土壤或水中孵化成幼蟲，如果進入人體腸道，甚至可以發育成成蟲。

院方說明，醫療團隊替這名孕婦做驅蟲治療後，她的嘔吐症狀就得到改善，也提醒民眾，天氣炎熱，食物腐壞機率增加，應儘量避免吃未完全煮熟的食物，蔬菜和水果只要多清洗幾次，確認沒有奇怪的「小生物」殘留即可。

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