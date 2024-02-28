邊洗澡邊尿尿很骯髒？網民列不為人知的5大優點　連醫生都讚好

你敢說你從來都沒邊洗澡邊就地解放過嗎？如果有，你也不用覺得丟臉！因為臉書粉專《腦補給》曾分享一條影片，並列出5個「你該在洗澡時順便尿尿」的理由，除了省水環保，保持馬桶乾淨，甚至還能防漏尿、避免泌尿道感染等等，就連台灣泌尿科醫生都認為偶爾一次很不錯。影片底下大片網民激推：「省水又環保」、「洗澡時尿尿真的很舒壓，爽﻿」！



該影片提到該在洗澡時順便尿尿的5大理由：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.省水環保

現代馬桶平均沖水量為6公升，而一個人一天所排出的小便約需使用42公升的水沖掉，一年就得沖掉15330公升的水。若從現在開始在洗澡時尿尿，一年可省下2190公升的馬桶水，不僅省水費還省衛生紙張數。

2.減少感染

女生若因衛生紙擦拭的方向錯誤（正確應由前往後或原處按壓方式），容易增加泌尿道感染的機會，所以邊洗澡便尿尿，能降低一次尿道感染的機率。

3.馬桶更乾淨

馬桶座和邊緣可能因為瞄不準或是沒上乾淨而搞得髒兮兮！而邊洗邊尿就能將尿液沖往排水孔，延長馬桶乾淨無暇的時間。

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4.幫助改善漏尿

台灣約有130萬名尿失禁患者，而對女性而言，邊洗澡邊尿尿能順便鍛鍊盆底肌肉，改善尿失禁情況。

5.其實沒那麼噁心

影片中引述專家的說法，指出淋浴時排尿並不比人體本身所排出的細菌還髒，至少沒人因此生病。想想自己的身上每天洗去的汗水與汙垢，排水孔已累積如此多噁心的東西，多加點尿不會有太大變化。

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對此，《ETtoday健康雲》記者採訪艾芙蘿診所院長、台灣泌尿科醫生余明螢，她說：「尿液其實是從腎臟過濾出來的，經過輸尿管儲存於膀胱裡，因為密閉系統，反而是很乾淨的。」尿液算是無菌狀態又乾淨的，除非遇到泌尿道感染，才會變成有菌狀態。被問到對於邊洗澡邊小便的看法，她直言：「這聽起來很瘋狂，但的確省水又環保」。她認為，讓女生也能體驗當男人解放的感覺，「偶一為之」也是不錯的！

對此，網民們認為：「我也會，而且洗澡時尿尿真的很舒壓，爽！」﻿、「我每天洗澡都會尿尿，而且是每次」、「省水啊～﻿」、「這還好吧，我問過一堆朋友都有在游泳池裡尿尿過」、「從小到現在我都洗澡想尿尿就直接尿了，覺得很平常的事」、「身邊超多朋友都這樣」、「好有說服力喔XD﻿」。但也有網民說：「要洗澡之前我都會先等膀胱集滿了尿才去洗」、「一開始無法接受，現在看起來滿有道理」、「我怕廁所會有尿騷味，我不敢」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】