燒鵝下庄有頸同背！港男不滿店家囂張回應怒斥呃錢　網民反而咁睇

燒味斬料份量多少有時要睇彩數。有港男早前在元朗1間燒鵝專賣店買燒鵝下庄，打開一看已覺得「細細盒」，食到底更發現有鵝頸同鵝背出現，於是去找斬料師傅理論，對方囂張回應「係咁㗎 ，你唔買大把人買」，令港男憤怒即上網發文發相公審，引來網民議論紛紛。不過有網民只見樓主食剩所拍相片，質疑其投訴未能成立，估計店家做法，「搭埋畀你，等盒嘢滿啲好睇啲」；更有網民突破盲腸，「下庄有冇少到先係重點」。



樓主指自己用160元買燒鵝的下庄回家享用，竟然發現有頸又有上背，認為店家呃錢。 （網上圖片）

樓主指自己用160元買燒鵝下庄回家享用，竟然發現有頸又有上背，認為店家呃錢。 （網上圖片）

有港男在連登討論區發文及相片，指自己早前在元朗1間燒鵝專賣店，用160元買燒鵝下庄回家享用，「諗住老店一分錢一分貨啦」，詎料外賣一打開已經「細細盒」感到「無癮」，待吃到底更發現「下莊竟然有頸又有上背？隻鵝係異形外星人？」。

樓主於是向斬料師傅理論，想不到對方囂張回應「我哋XX係咁㗎 ，你唔買大把人買！」，令樓主生氣，立即上網在討論區指摘對方，並付上兩張吃剩的鵝頸鵝背相片，慨嘆「為咗呃嗰$160，犧牲自己個招牌？」。

有網民突破盲腸，「下庄有冇少到先係重點」。（網上圖片）

帖文一出引來網民熱議，有網民感謝樓主提醒，「多謝資訊提供，一定唔會去」、「真，不可一不可再」。不過亦有不少網民認為有圖未必有真相，因為樓主提供的相片已是吃剩的料，並不足以判斷店家是否「呃錢」，「食完個下庄，底下啲嘢唔關你事啦」，亦有網民這樣解釋，「佢嗰啲係搭埋送畀你，你話你買下庄佢無畀下庄你先嘈啦」、「搭埋畀你，等盒嘢滿啲好睇啲」。

有網民突破盲腸，「下庄有冇少到先係重點」、「你講唔齊啫，有冇相先？」。樓主回應「總之就係佢下莊唔齊，求其搵啲骨當模型咁砌比我，btw我都係冇圖」，認為自己只是純粹食評分及善意提醒大家。