財政預算案2023｜再派5000消費券　網民熱搜申請資格　最想買呢樣

【消費券2023／財政預算案】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，政府再派5000元消費券，第一期3000元最快於四月發放，第二期於年中發放。消息宣布後，網民即熱搜消費券，其中，最多人搜尋機票相關資訊。另外，網民亦關注稅務寬減、博彩稅等措施。



陳茂波於今早11時宣讀新一份財政預算案，提出再派5000元消費券，預算案及消費券的網上熱度達至高峰，其後回落。

消費券相關搜尋中，最多人搜尋申請資格安排，以及消費券買機票的資訊。

至於財政預算案其他措施，稅務寬減相關搜尋急升，包括利得稅和薪俸稅。另外，網民亦關注公務員薪酬和博彩稅會否有新措施。

陳茂波今宣布，建議今年維持利得稅和薪俸稅稅率不變，另外自2023/24年度起向香港賽馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，為期5年，原有博彩稅稅率不變。