財政預算案｜煙稅加三成　便利店每包即加$12　網民嫌少：加3倍啦

【財政預算案2023／煙稅／陳茂波】財政司司長陳茂波今日（22日）公布新一份財政預算案，除分兩期派發$5000元電子消費券外，煙稅會加三成、即每支香煙加稅6毫子，每包20支即加12元。加煙稅引來網民熱議。有反吸煙的網民批評力度不足，「要加就加到200蚊一包」，批評只是加稅三成而非3倍，質疑只會令低收入煙民轉買私煙，「賣私煙嗰啲先係贏家」；惟有部分煙民直言估到會加煙稅，日前已經「入定貨」，又指各大便利店已即時將每包煙加價12元，揶揄政府只加煙稅卻不加酒稅不合理，「紅酒果啲唔加嘅？」。



有網民拍到照片，指政府公布加煙稅後，各大便利店的香煙已即時加價，每包加12元。（連登討論區圖片）

新一份財政預算案宣布煙稅加三成，即每支香煙加稅6毫子，以每包香煙20支計算，即每包加價12元。加煙稅在各大討論區引起議論。許多反對吸煙的網民發文，批評加煙稅不夠辣，不會令煙民決心戒煙，「點解唔係加3倍」、「加1000%算X數啦」、「如果要加就加到200蚊一包」、「煙民攞幾十萬醫肺癌都未驚過，區區12蚊，每日食多2包」、「街上仍然不少火車頭，加得太少」。

有網民估算，如煙民每日食2包煙，每月買煙支出可能要逾5,000元，認為煙民收入應該相當不錯，但有人質疑，單純加稅只會令部分低收入煙民轉以不法途徑買私煙、自行手捲煙或趁開關回內地買免稅煙，加煙稅對戒煙或稅收效果不大。有人指如加煙稅最終目的是想節省醫療開支，「不如立例嚴禁吸煙啦」；有網民指政府長遠仍會繼續加煙稅，「咩事都有過渡期，但係一定要有決心，每年加100%煙稅就差唔多，畀啲時間煙民戒」。

不少網民批評煙稅加得太少，煙民不會因加稅而戒煙。（《志明與春嬌》劇照）

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有煙民表示早就料到會加煙稅，聲稱日前已大手入貨，「已買2條煙儲備」，而財爺公布新措施後，便利店已經即時加價，列明每包煙要加價12元。惟部分煙民未能及時入貨，大呻「早知入定貨啦」、「昨日已入貨，不過每包都係加12蚊啫！我重以為起碼加20蚊」、「好彩又通咗關，可以買免稅煙」。

有留言認為，政府只是處處找地方加稅都難以開刀，只好選擇社會反應聲音最少的加煙稅，「紅酒果啲唔加嘅」、「酒稅又唔見加」，、「政府其實係為錢…唔係為市民健康」。

（綜合）