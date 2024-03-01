車資$839！乘客搭的士往返東涌上水2次　司機爆原因：可以吹10年

車費埋單逾800元，乘客竟要2次往返東涌和上水。有的士司機在網上發文，他日前接到「大旗」，同一組乘客要往返東涌與上水2次，並曬出收據照片，顯示他前後駛了120多公里，車資高達$839.2元，「應該可以吹10年」。有行家表示羨慕，又好奇為何乘客馬上往返，他透露乘客坐到上水時才發現遺漏證件，趕住過關要馬上回東涌取證件並折返，網民笑指既然趕到尾班車過關，逾800元的車資「抵畀」。



有的士司機在網上分享，指日前接載乖客往返了東涌和上水2次。（《無間道》劇照）

樓主在Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指自己2度接載乘客往返東涌和上水，並上傳收據照片。收據顯示，乘客於晚上9點37分上車，落車已晚上11點17分，行車時間共100分鐘，行程共120.52公里，車資839.2元，他坦言「一來一回機場粉嶺就試過，做咁耐都係第一次」、「應該可以吹10年」。

的士司機展示收據，總車資共$839.2。（Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」）

網民好奇為何乘客要來回東涌和上水2次，又好奇他在上水等了乘客多久才重新開車。樓主指乘客是去到彩園邨附近才發現遺漏證件，「呢台客上水發現唔見證件即走，我上水甩客就直接去大埔加氣，15分鐘大埔火車站拉門去葵涌」。

部份相信是行家的網民表示羨慕，「時薪4舊，唔錯」，又打趣道「做完都幾攰，要休返半個鐘」、「落地有無腳震」、「至叻係你啦」、「這才是應有的的士司機收入」、「吃不到的葡萄是酸的」、「呢啲真係正旗（正價的士）」。有留言指乘客應該是趕過關回內地，故付多點錢坐的士也是值得，「個客趕得切搭尾班羅湖火車過關，真係抵畀呢800幾蚊」。樓主則回覆指「平常心啦，邊有咁多時薪4嚿」，自己完成此單後沒有休息，繼續開工。

（Facebook 群組「的士司機資訊網 Taxi」）