移加港女呻當地$XXX車仔麵超難食仲要肚屙！網民：食得鹹魚抵得渴

加拿大是港人移民的熱點，所以當地有不少港式餐廳，以解移加港人的對港的思念。近日有移加港女在facebook分享在商場Food Court（美食廣場）食車仔麵的經驗，引來網民熱烈討論。



網民在加拿大Food Court點了$116車仔麵連凍檸茶。（facebook圖片：溫哥華生活+減價報料區）

移加港女昨日（2月26日）在facebook群組「溫哥華生活+減價報料區」分享了一個帖文，內容是她在加拿大金鐘廊的Food Court，叫了一碗港式茶餐廳的車仔麵加凍檸茶，結果中了大伏。

當時她叫了一碗車仔麵，點了麵、牛腩、咖哩三寶，已經需要加幣$17（約$98），連一杯凍檸茶已經是加幣$20（約港幣$116），不過價格還未算最令她吃驚，她指出：「啲魚蛋、豬皮同牛腩，入面係凍嘅......」最令她崩潰的是，原本想吃港式食物以解思鄉之情，最後竟然因為這碗車仔麵肚屙，簡直是貼錢買難受！

網民看到帖文後紛紛留言：「上次食過，好貴，食完即刻去廁所」、「你係food court高消費客群」、「去外國食返自己國家野梗係貴」、「車仔面自己煮都得啦on9」、「香港食50蚊，溫哥華食120蚊係咪智商稅？」也有不少移加港人暖心提議其他餐廳給樓主，另一間三餸車仔麵大約加幣$10（約港幣$58）。