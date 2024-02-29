大圍迴旋處轉為「螺旋處」　1字之差惹網民熱議　背後原理是…

被網民形容為「地獄級迴旋處」的大圍迴旋處常發生車禍，有網民日前拍攝到於紅梅谷路大圍方向豎立了告示牌，顯示該迴旋處將於3月2日轉為螺旋處，希望能改善該處的交通情況。相片上載後於多個社交平台群組及討論區熱傳，有人對新安排效果存疑，其至預言「仲撞多啲」、「點樣改，P牌都係塞住！」。不過，有人於駕駛群組留言誤以為告示牌出錯：「咩叫螺旋處？」、「以為螺絲粉嘅friend（朋友）」。

對於有駕駛者表示不知「螺旋處」是甚麼，隨即被其他網民嘲諷指「你個牌淘返嚟㗎？」、「唔怪得知香港咁多交通意外啦！上面咁多人連螺旋處係乜都唔知」。



網上圖片顯示大圍迴旋處３月初轉為螺旋處，有網民誤以為告示牌「打錯字」。（網上圖片）

大圍迴旋處作為集多條隧道及主要幹線交流的交通樞紐，自建成後交通意外頻生，甚至被網民冠以「地獄級迴旋處」之名，而該處於3月2日將轉為螺旋處。

在傳統迴旋處行車時，司機須連環切線進出，容易導致交通意外，故運輸署於2004年開始推行「螺旋形迴旋處」（Spiral Roundabout；又稱「新式迴處」，簡稱「螺旋處」）試驗計劃，主要是透過髹上適當的行車綫，令在螺旋處外綫行駛車輛的司機更清楚明白，其設計規定外線必須左轉離開，主要務求杜絕長霸外圈司機，旨於令車流更順暢，從而減少交通意外發生。

大圍迴旋處不時發生交通意外，被網民形容是「地獄級迴旋處」。（網上圖片）

對於大圍迴旋處的轉變，很多網民坦言對新安排效果存疑，甚至認為「又有新一輪交通意外」，但有駕駛者對新嘗試抱有期望，「螺旋處跟線行點會炒？」，隨即有人回覆指他高估了香港司機的理解能力，恐有司機左轉後仍「切雙白線」走出來，直言「你真係太睇得起啲司機」。

運輸署提出將大圍迴旋處改為兩線螺旋式迴旋處，盼能改善「易塞易撞」情況。（區議會文件）

翻查資料，運輸署早於2021年底已提出「大圍迴旋處」四大交通改善措施，包括改為兩線螺旋型迴旋處，杜絕長霸外圈司機、擴闊新翠邨對開車路、檢視現有巴士及專線小巴路線、以及重新規劃道路分流；而在2022年8月，該處大圍美田路南行（近火車站）左線亦已改為只准左轉入車公廟路，早已為日後全面轉為「螺旋處」作好準備。