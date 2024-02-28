財政預算案2024│煙草稅每支加$0.8　每包料約$100　煙民爆粗咁講…

【財政預算案2024／煙草稅／消費券／派錢／派糖／減稅／綜援】財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，提及到增加煙草稅，建議即時將每支煙的煙草稅上調0.8元，亦即提升煙稅32%，每支煙稅金由2.5元加至3.3元，以每包煙20支計算，煙草稅由50元加至66元，零售價每包預料約100元。



不少網民討論增加煙草稅安排，許多人贊成政府增加煙草稅以加強戒煙誘因，減少市民吸二手煙的機會，「唯一值得支持嘅政策」，更有人指「我嫌佢加得少添，加多倍就差唔多」、「每包最少要加到200蚊啦」。不過，亦有人對加煙草稅表示不滿，「貴過餐飯啊X」、「窮X食唔起」。



財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，建議即時將每支煙的煙草稅上調0.8元。（資料圖片）

《財政預算案2024》出爐，財政司司長陳茂波提及増加煙草稅是有效減低使用煙草的措施，故繼去年加煙稅後，今年再度上調煙草稅，建議即時將每支煙的煙草稅上調0.8元。政府所預期煙草稅佔零售價比例將提升至約70%，而世界衞生組織所建議的比例為75%。

增加煙草稅一事引起網民熱烈討論。（資料圖片）

以每包煙20支計算，加稅後每包預料零售價約100元，有部份煙民於網上發帖表示不滿，「貴過餐飯啊X」、「加煙價『迫害』煙民」、「食煙變咗食雪茄咁貴，窮X食唔起」、「益咗啲私煙」。但有不少網民支持政府決定，認為加收煙稅可增加吸煙成本，從而令煙民減少吸煙，降低市民吸到二手煙的機會，「唯一支持加嘅稅」、「值得支持嘅政策」、「最X憎二手煙，害人不淺」，甚至有人表示「我嫌佢加得少添，1,000蚊一包就差唔多」、「每包最少要加到200蚊啦」、「市民喜迎煙價上漲」。

（綜合）