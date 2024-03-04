女生¥300紋眉埋單咁貴　成品左右不一要退款　網民：看起來很聰明

做300多元的紋眉療程，埋單卻要6,000多元？杭州有女生較早前和閨密選購了美容院300多人民幣（下同，約330港元）兼有同行優惠的紋眉療程，結果店員在幫她做好定型及敷眼眉時，突然推銷她做6,800元（約7,500港元）的護眉療程，提醒她們原先選的平價套餐成品「很醜」，被店員誘導下用手機借貸程式借錢支付。可是女生紋眉後變得一邊高一邊低，左右眉毛弧度不一，憤而要求退款。最終在內媒介入下，店家願退還7成款項，惟女生卻引來網民嘲諷，「3個閨密沒有1個智商在線嗎？」。



女事主稱美容院屬「低價引流」，而且眉毛成品高低不一還弧度不同。（微博影片截圖）

內媒報道，杭州20多歲沈姓女生看到當地1間美容院的廣告，見到有300多元（約330港元）的優惠紋眉套餐，兼有同行優惠。她因為本身的眉毛很難畫眉，便想重新設計一下眉毛，詢問確認沒隱藏收費後，和2名閨密一同前往。

當做好基本護膚，沈女躺下做眉毛定型及敷眼眉時，店員突然開始推薦較貴的套餐，並提醒原先選擇的平價套餐成品「很醜」。她們一度想離開，但店員以已修眉為由，繼續誘導，最終她選擇了6,800多元（約7,500港元）的套餐，閨密則分別選了3,000多元（約3,300港元）和4,000多元（約4,400港元）的套餐，除了修眉還包括美瞳綫及8次護膚，又推銷另1個「色護」療程，指不選購的話眉毛會褪色。

事主隨後在微信聯絡美容院客服，對方回覆指美容院價格公開透明，強調沒有隱藏價錢。（微博影片截圖）

沈女其實沒有足夠錢，店員進一步誘導她用手機借貸程式借錢，先後3次以手機匯款給美容院。不過，她發現紋眉後「一邊偏高，一邊偏低」，左右眉毛的弧度也不一樣，美瞳綫也開始褪色，要求退款，但店方開頭只願退還未做的護膚療程，約2,000多元（約2,200港元）。

內媒介入下，店方解釋紋眉後會作二次調整，否認有「套路」，強調定型時客人可中止療程。沈女則覺得店方在「低價引流」，事件有欺騙成份，埋單貴了20倍。最終店方讓步，願退還7成費用，即4,800元（約5,300港元）。

不過，網民一看「錯重點」，「6,000多紋成這樣啊」、「這個眉毛，讓小沈看起來很聰明」，揶揄成品不好看。許多人批評事主自己也有問題，為何沒錢仍然選擇較貴的療程，「沒有那麼多錢還選6,000？服了」、「人家是套路了你，你可以選3,000的啊，選了最貴，做完要全退有點人品差」。

（綜合）