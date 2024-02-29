充電線放床上竟「燒穿枕頭」　原來沒插電子設備也有起火危險？

充電器沒有在使用，請務必拔掉插頭！



大陸一名男子，因為將充電線丟在床上，結果接頭竟直接把枕頭燒出了一個洞，所幸發現及時，沒有釀成更大災禍。

沒充電時應習慣手拔插座或關閉延長線開關 點圖放大看涉事影片截圖：

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住在江西南昌的當事男子拍下畫面，只見白色的枕頭出現燒焦痕跡，仔細看上頭還有一個洞。

男子解釋，由於自己拔充電線後沒拔插座，於是接頭處將枕頭燒出洞，自己過了一段時間整理被子時才注意到，如果再晚一點發現，恐怕會燒得更嚴重。

類似案例不只一起，之前廣州一名女子，把未連接電子設備的充電線放在床頭，結果充電線整條燒焦，在床上留下了痕跡，最後聯繫賣家，得到的回覆是產品出現瑕疵，將協助進行換貨。

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一般大家都知道，充電線如果有水作為導體，可能會導致漏電，因此應避免在浴室、泳池、桑拿等地使用電器產品。

不過就算是在乾燥地點，且充電線未連接上設備，還是可能因為電流過大導致電線內部燒焦，或是充電線品質不佳，導致線材過細，再有一可能，就是充電線因接觸不良，讓電流過度集中，造成短路，最終導致燒焦。

要避免這樣的情況，所有的電子產品都應避免插電充整夜，就算不使用了，也要習慣手拔插座或是關閉延長線開關，才能讓充電線不帶來安全隱憂。

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