171kg重量級網紅肥到難除襪　減肥半年成果超驚人：期望持之以恆

台灣人氣YouTuber團體「狠愛演」解散後，三位成員各自專注個人頻道，外表討喜性格幽默的大蛇丸更以爆吃系列做出個人特色，並與多方YouTuber合作，闖出自己的一片天。不過前陣子他卻被網友嫌棄身材太胖影片看起來很有負擔，並不時叮囑他要減肥、注意自己身體健康。粉絲的建議他也記在心裡，並花了半年時間減去30公斤，還預告要朝著兩位數體重邁進，過程相當勵志。



YouTuber大蛇丸日前在頻道上傳完整的減肥紀錄片，體重直飆171.6公斤的他找館長求助，對方提供了場地及專業教練，讓他從原本逼近身高的體重減下驚人的31.2公斤，最後來到140.4公斤。雖然與他一開始說要減40公斤還有點小差距，不過大蛇丸樂觀表示這不是個結束而是開始，他期望自己能持之以恆將體重減到兩位數。

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大蛇丸也在影片中分享自己在減肥期間工作也沒有落下，除了拍攝以外都吃水煮原型食物或是超商購入的健康食品。而他也保持一周三練，除了每次訓練三個小時之外，他還要另外花兩個小時往返健身房，過程十分艱辛。而大蛇丸也從原本很艱難地脫下鞋襪，到最後驗收時輕鬆脫下，讓一旁的教練感到相當欣慰，粉絲們也十分佩服他的毅力與堅持。

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