不滿男鄰居凌晨煮食　女子疑錘仔揼牆爆罵戰　拍片公審被網民狂轟

常言道「遠親不如近鄰」，鄰里間能保持良好關係固然最好，否則也要互相忍讓。日前網上多個群組都流傳2名男女爭執影片，2人為鄰居關係，起因疑是女方不滿男子凌晨時份煮食，稱被男方開水喉等聲音滋擾，繼而使用錘仔揼牆反擊。男子不忿被噪音影響，故上門理論，鄰里間爆發罵戰，雙方都拿着手機錄影爭執過程。事後女子在網上公開片段，公審男子煮食惹來熱議。



不過，網民群起批評女子無理，「人哋煮飯要你限時？」、「人哋又唔係刻意播歌嗰啲噪音污染，咁樣放上網都幾無品」。片中男子其後亦親身交代事件，指對方因不滿其煮食引來的聲音，便用錘仔瘋狂揼牆反擊，形容「揼到成間屋都震嗰隻」，故反問「自己屋企都要限時限刻煮嘢，夜晚就唔俾沖涼去廁所？」，女子被網民圍攻後已刪除相關片段，惟影片已被網民轉載至多個群組瘋傳。



日前網上瘋傳短片，顯示2名男女鄰居因深夜噪音問題發生爭執。（FB「大埔 TAI PO」影片截圖）

該女子原於周五（3月1日）在faceboook不同群組發布短片，影片拍到室內時鐘，事發時為凌晨4時許，她正和1名男子爭執，男子對鏡頭表示「我有咩得罪你呀？」，又質問她為何要故意製噪造音，表示不解在自己家煮食有何不妥。後來男子動怒，稱「你揼錘仔就有問題啦！」，樓主聲稱沒有揼錘仔，更邀請男子入屋查看有否錘仔。

男子其後大爆粗言穢語，強調並非有心騷擾，「你唔鍾意可以搬走」，惟見樓主態度未有改善，男子不忿稱「唔好玩小朋友嘢，唔係大家攬炒」。樓主表示將會報警，男子無懼地表明「我一定同你玩㗎」。男子最後怒斥樓主「有病」，「你係咪黐X線㗎」，然後關門離去，片段至此告終。

雖然上載影片的女子旨在公審片中男子，惟網民都力撐該男子無錯，「肚餓喺屋企煮嘢食無問題，隔籬左右，好心大家包容下啦」、「人哋又唔係刻意播歌嗰啲噪音污染，咁樣放上網都幾無品」、「咁返夜嗰啲係咪唔使食」、「如果忍受唔到隔籬屋半夜煮嘢食，我諗你搬走會比較快解決到問題」、「人哋煮飯要你限時？」、「在法律上半夜無超過80分貝噪音（係）無問題」。

男子現身解畫，都女子用錘仔揼牆反擊，形容「揼到成間屋都震嗰隻」。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

事後樓主受網民不斷圍攻，目前已刪除相關片段，惟影片已被網民轉載至其他群組。有人更貼出男子現身解畫留言，解釋事實是該女子不停「砌我生豬肉」。他交代事件並貼出當時爭執片段，指29日凌晨回家打算煮食，然後對方就開始「嚟料」，不只稱其開水喉聲造成滋擾，之後更用錘仔瘋狂揼牆反擊，他形容「揼到成間屋都震嗰隻」，他忍無可忍故前往對方家理論。

從男子上載片段可見，女子家中有飼養鸚鵡，他最初是「好聲好氣」詢問對方有何問題，不過女子疑見男子手持電話拍片，她亦不廿示弱反拍男子，其後畫面則是女子本身上傳片段畫面。

男子質疑難道因為煮食有聲，「自己屋企都要限時限刻煮嘢，夜晚就唔俾沖涼去廁所？」他又反指樓主「你隻雀日日準時朝早6點就叫」，難道他又有權不准對方飼養寵物？他盼他人可以將心比己，「凌晨返到自己屋企都要俾人咁騷擾，邊個唔過去剷佢」。

（綜合）