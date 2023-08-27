填空格數學IQ題｜如何將1至9填入圖中空格 令所有算式都成立？
撰文：趣味數學題
出版：更新：
一道看上去就有些難度的數字推理，大家動起腦來！
要求是請把數字1～9填入到的空格中，使得所有的等式都成立。
你知道怎麼填嗎？
點圖放大挑戰 答案在最後：
+5
數字IQ題｜圖中個「？」應該填啲乜？搵到邏輯關係答案超簡單【IQ題】0大過2，2大過5，5大過0，點解？入嚟玩更多智力數學挑戰網紅IQ題：圖中藍色部分面積係幾多？唔使計數機 答案簡單到你喊Mensa門薩智力測試｜19條看圖IQ題 睇睇你同身邊人可答啱幾多？
【同場加映】5條「選不同」IQ題 你能找出圖中哪個圖形與眾不同嗎？（點圖放大閱讀）▼▼▼
+37
【同場加映】【經典智力題】燒一條繩要1小時 如何用3條繩計到1小時15分鐘？（點圖放大閱讀）▼▼▼
+41
9條圖片IQ題 全部憑基本邏輯可答到 10分鐘全對智商至少有11510條燒腦IQ題 據說答中5條智商就有140 有題要用細路角度先解到神奇數字幻方IQ題：你能否填1至14入圈圈 令每條邊加埋都係26？腦筋急轉彎IQ題｜同一條問題男女學生答案都唔同 估下課室有幾人
【本文獲「趣味數學題」授權轉載，微信公眾號：gh_7f951099708f】