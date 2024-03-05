職場欺凌！女生辦公桌被貼滿鍾馗　遭多名同事圍罵　網民不同情？

欺凌無論如何都不可取。上海有女子在網上大呻，指入職某公司2年多，去年12月公司突以「溝通障礙」為由，將她踢出工作聊天群組，拒絕解僱但又不再安排工作，之後同事在她的辦公桌上放滿「鍾馗」及妖怪照片。女子上傳影片，證明自己被同事圍罵的情況，最終她難抵職場欺凌自行辭職，日前已提出勞動仲裁。許多網民看過影片後，認為她自身也有問題，惟部份人提醒，對同事不滿可向管理層反映，按勞工法例處理，而非集體職場欺凌。



女生上傳影片，顯示有同事在她枱面放上鍾馗的圖片。（微博影片截圖）

內媒報道，戴女入職上海某公司2年多後，突然被貼上「溝通障礙」標籤，被踢出公司聊天群組，同事在她的辦公桌上放滿鍾馗及妖怪的照片。戴女稱曾和老闆溝通，表示如覺得她不合適，可以將她解僱。但老闆沒有辭退她，反而安排同事對她「尋釁滋事」，她飽受職場欺淩，最後被迫辭職，日前已提起勞動仲裁。

據戴女上傳的影片所見，同事在她在座位前放了不少貼上鍾馗圖片的日曆、並有白紙印上「上班時間禁止打與工作無關的電話」。戴女和男同事發生激烈爭執，先撥開對方放的圖片，大喝「這是什麼圖片，你在幹嘛」，男同事稱是「抓鬼的」，其他同事也前來助陣。

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戴女頻呼同事「有病」，有女同事走近揶揄「你有病，你才神經病」，她丟走同事放的鍾馗圖片，疑擊中1名同事。現場情況變得混亂，愈來愈多同事行近圍住戴女的枱，過程中其水瓶打翻在地上，她大叫「你用熱水砸到我了」，大家互相指責對方先動手。

戴女坐下後，批評同事們「畜生養畜生的」，此時有同事正聯繫保安，稱有人在辦公室內打人。男同事後來又坐回她的枱前方，大力拍枱稱「我拍桌子怎麼樣了，我沒幹嘛呀」，反指責戴女在騷擾他，「什麼事也不幹，拿個小本子寫什麼東西呀」，又把小本子砸在枱面。畫面一轉，眾同事圍住1名相信是管理層的男子「告狀」，疑指戴女平日上班唱歌、吃東西、拍枱、每天下樓20多次，影響到其他同事工作。

一班同事向疑為管理層的男子告狀，批評女事主工作態度。（微博影片截圖）

許多網民看完影片後反怪責戴女有問題，而且同事已經一一數出來，「能被一整個辦公室討厭，都幹了啥啊」、「這不是遭遇霸淩，這是惹眾怒了吧」。

部份網民提醒，如同事間有所不滿，應集體向管理層反映，按勞工法例處理，而非採職場欺凌的方式，「正常走裁員流程不好嗎？賠點錢」、「貼鍾馗，一群人罵，摔東西，怎麼這麼小學生呢？」。

（綜合）