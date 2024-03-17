女子着裙返工竟被投訴　同事稱1原因感煩厭　HR聽後都覺無理取鬧

不少公司對員工的衣着都沒有特別要求，一般整齊簡潔的服裝就最合適。惟最近有女子在討論區發文，表示早前被人事部「叫入房」，稱收到1位男同事投訴她「着裙返工影響佢哋工作效率」，投訴人指身邊的同事經常討論樓主衣着，讓他大感煩厭。面對該投訴，人事部職員也感到很無奈，表明「有小小無理取鬧」，而樓主則生氣直斥「我又唔係迷你短裙，着親都只係膝頭哥上小小，只係我着裙次數比較多，咁都要投訴係咪有事！」。



最近有女子在討論區發文，表示早前被人事部約見，稱收到男同事投訴她「着裙返工影響佢哋工作效率」。（《正青春》劇照）

樓主在香港討論區發文，表示某天的午飯時間，忽然被公司人事部約見，稱他們收到1名男同事投訴，認為樓主穿裙上班會影響其他同事工作效率。人事部職員坦言收到投訴當下也感到無奈，而樓主聽後更是難以置信；對方繼續解釋，指投訴人先是看到樓主經常穿裙到公司，加上身邊的同事整天都討論樓主的衣着，「覺得好煩，忍唔住投訴」。

樓主不知道投訴人的身份，而人事部亦表明樓主毋需理會該投訴，「話都覺得有小小無理取鬧咁，但佢都要講聲我聽有呢件事發生咗」。樓主在文中則指出，自己並沒有穿短裙，均只是高於膝蓋少許，從未想到竟會因為太常穿裙而被投訴。

樓主不知道投訴人的身份，而人事部亦表明樓主毋需理會該投訴。（《未生》劇照）

帖文引來部份網民討論，有人認為現今香港社會仍有不少思想守舊的人，又勸樓主不必太介懷，「妳同事可能有病」、「我覺得好可能係女同事投訴妳，唔抵得妳俾人望」、「既然人事部都話妳冇問題，妳就唔使理佢啦，妳冇可能亦唔需要滿足嗰啲無理取鬧嘅人」。