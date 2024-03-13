食隔夜餸好傷身！營養師籲3類食物不宜翻熱　1招食隔夜餸健康貼士

有時大時大節或聚會，家中滿桌美味佳餚，不少家庭都會留下大量隔夜餸，台灣有營養師指出「不浪費食物是美德」，但列明有3類食物不宜反覆加熱隔夜進食，強調「食材還是當日料理新鮮吃最健康」，同時提供1招進食隔夜餸的貼士，減少食物中毒的機會。



營養師李婉萍分享貼士。（李婉萍營養師facebook專頁圖片）

營養師李婉萍在其facebook專頁表示，過年總是吃不完隔夜餸，雖然不應浪費食物，但有3類食物不應反覆加熱隔夜食︰

綠色葉菜類食物經冷藏後反覆加熱，不但流失營養，而且誘發癌症風險。（示意圖/Getty Images）

綠葉菜類

含有高硝酸鹽的綠色葉菜一旦未有食完，經過長時間放置，再經冷藏後反覆加熱，不但導致營養流失，而且讓細菌有足夠時間將硝酸鹽分解成亞硝酸鹽，可能誘發癌症風險。

海鮮類本身容易產生大量細菌，如果放置時間過長，更會造成蛋白質氧化。（示意圖/Getty Images）

海鮮類

海鮮類本身容易產生大量細菌，如果放置時間過長，更會造成蛋白質氧化，如果保存不當或料理過程有欠謹慎，有機會造成腸胃不適，令人感到噁心嘔吐。

油炸類食物不宜翻熱再食。（示意圖/Getty Images）

油炸類

市面售賣炸物一般使用「壞油脂」，經過二次加熱後，就會形成致癌物質丙烯醯胺，令到飽受身體慢性傷害。

李婉萍重申當日煮完立即進食是最健康，但如果要食隔夜餸，「記得用至少100度的高溫加熱後再食用」，從而減少食物中毒的機會。

（李婉萍營養師facebook專頁）