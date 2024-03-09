同事吸煙被公司炒？打工仔曝解僱理由　每日有咁多個鐘去咗食煙！

因為吸煙被解僱？近日有打工仔在網上發帖，表示「公司炒咗個食煙同事」，原來該同事工作期間，每小時都會用15分鐘到公司樓下吸煙，變相一周就有近10小時「扮工」白收人工，公司屢次勸導無果，最終決定將其解僱。



有打工仔在網上發帖，表示公司辭退了1位有吸煙習慣的同事，因為對方每日總共有2小時在公司樓下吸煙。（《國產凌凌漆》劇照）

近日有網民在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發帖，表示公司辭退了1位有吸煙習慣的同事，「理由係佢每小時落樓下15分鐘食支煙」。他指該同事1天工作8小時，當中就有2小時在公司樓下吸煙，算起來1星期就總共10小時不在工作崗位，「變相每星期返少一日工」。由於屢勸不改，因此被公司辭退。

帖文引起網民熱議，有網民留言時表示「吸煙真係唔係問題，問題係次數同時間」、「都要睇係咩工」。樓主回應指，「做到嘢嘅人，話之佢1日食10包煙都唔會理」，但問題是有同事將吸煙休息時段當成「人權、員工福利」，「如果佢工作能力一般，咁要炒人都知會炒邊個先啦」。

有網民認為工作期間可否吸煙，要視乎職業、吸煙次數及所花時間。（《國產凌凌漆》劇照）

亦有網民笑言，「一支煙點樣食15分鐘？可唔可以教我等我享受多幾倍？」、「以前返工都係為咗有得蛇王先學食煙」。另外，有網民就認為如果員工不影響工作表現，相信大部份公司都會「隻眼開隻眼閉」容許員工去吸煙，但樓主的同事真的花了太長時間，而且不聽規勸，故認為公司解僱合理，「擅離職守！炒得合理！」、「做得好！不過正常應該要叫佢減少煙Break次數同時間先」。

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