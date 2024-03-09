13歲少女半夜偷駕父母電單車　猛撞電桿恐破相　面骨碎成「拼圖」

無牌駕駛容易發生意外，後果可大可小！台灣1名醫生最近分享1宗個案，1名13歲少女半夜偷偷駕駛父母電單車，由於是首次駕駛，無牌又經驗技術不足，最終「自炒」猛撞電線桿，面骨慘碎猶如拼圖。少女意外後還大腿骨折，需要口腔外科和整型醫生施救，未肯定會否破相，但極大可能留下後遺症。



13歲少女半夜偷偷駕駛父母電單車，最終「自炒」猛撞電線桿重創。（facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」圖片）

彰化秀傳醫院急診兒科醫師黃士倫在facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」上載有關X光照，並表示1名13歲少女趁半夜父母睡覺休息時，擅自駕駛家人電單車出去，由於是首次駕駛，所以失控撞向電線桿，由救護車緊急送院。雖然保住性命，但在高速撞擊下，少女面骨裂成「拼圖」，上顎骨及下頜骨裂成7至8塊，上排門牙同告撞斷，右邊大腿更開放性骨折。

少女上顎骨及下頜骨裂成7至8塊，上排門牙同告撞斷。（facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」圖片）

黃士倫形容「這非常痛！感覺是一頭撞上電線桿」，同時指出少女可能會出現牙痛、頭痛、鼻竇炎和長短腳等後遺症。至於是否會破相，視乎口腔外科和整型醫師的技術。

黃士倫強調，不少嚴重車禍發生在司機警覺性變差的時候，例如深夜、傍晚和清晨，父母必須藏好車匙，切勿讓子女有機可乘偷偷駕駛。另外，每逢大時大節，特別多青少年發生交通意外，父母亦應留意子女的動向。

（facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」）