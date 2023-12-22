天倫悲劇！新婚2日夫妻遇連環車禍　車輛反轉被推前　男死女重傷

馬來西亞發生1宗3車相撞奪命車禍，造成1死7傷，包括1對新婚2日的夫妻，案發時人夫司機駕駛Bezza私家車接載嬌妻，其間懷疑失控衝向對面馬路，和本田私家車迎頭猛撞。Bezza捱撞後四輪朝天，另一輛日產Almera私家車駛至閃避不及直撼，Bezza繼而被推前大約11米，夫妻昏迷被困車內，其他人見狀合力救人，但新婚男司機當場斃命，妻子則重創送院，人逢喜事即遇天倫悲劇，自此陰陽永隔，警方正調查車禍原因。另外，1名熱心市民參與救援期間亦遭其他車輛撞至重傷。



Bezza私家車（左）被撞至四輪朝天，另一輛日產Almera私家車（右）駛至閃避不及直撼Bezza。（消拯局圖片）

23歲巫裔男死者諾山納蘇拉和其22歲妻子艾妮哈雅蒂本月16日在大港舉行婚禮，翌日（17日）遇上嚴重車禍，人夫司機在車禍中多處受傷。經救護員檢驗後，證實當場傷重死亡，遺體由警方送往醫院解剖，以確定死因，人妻下巴受傷，左腳折斷，由救護車送院接受搶救。

本田City則有4名印裔女子同告受傷，在其他司機和途人的協助離開車廂，各自由救護車送院治理，44歲拉傑斯瓦妮受內傷，45歲賈斯妮達右腳受傷，其餘2人暫時沒有資料。至於日產Almera私家車有1對華裔男女友人，55歲鄧金泰（譯音）來自適耕莊，胸口受傷，48歲陳慧珍（譯音）頸部受傷，同樣送院接受治療。

本田City私家車車頭和車身嚴重損毀。（消拯局圖片）

瓜雪警區主任南利卡沙警監發出文告交代案發經過，事發本月17日晚上10時05分左右，死者駕駛Bezza私家車從巴生市出發，北上往安順市方向行駛，途經瓜拉雪蘭莪縣往丹絨加弄方向的安南路時，懷疑失控突然衝向對面行車路，和本田City私家車迎頭猛撞，Bezza繼而反轉，後方的日產Almera私家車閃避不及撞上Bezza。

他指出，Bezza遭到2次猛撞，而且被撞前大約11米，Bezza男司機傷重身亡，警方引用1987年陸路交通法令第41（1）項條文的「魯莽駕駛導致乘客或他人死亡」罪名，展開相關調查。

雪州消拯局行動室主任阿末慕克裡斯則指，該對新婚夫妻在消防員抵達前，已先由公眾合力救出，另一名33歲巫裔男子莫哈末阿茲茲在場參與救援工作，其間遭另1輛日產轎車閃避不及猛撞，事後重創送院，局方亦會調查該宗車禍原因。

（綜合）