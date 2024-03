離奇奪命車禍！電單車與貨車並排行　醫科女生鐵騎士突遭輾爆頭亡

台灣發生1宗離奇奪命車禍。1名就讀醫學院的大四女學生在學期開學第2天駕駛電單車,一度和貨車並排行駛,其間突然被貨車輾過,嚇呆後方數名鐵騎士,有人將車停泊一旁致電報警,亦有人下車指揮交通,避免傷者再被其他車輛輾過。救護員到場證實女大生當場爆頭不治,貨車司機事後通過酒精呼氣測試,據了解,案發時有人以為壓到「窟窿」,所以沒有即時停車,直到後方鐵騎士上前提醒才知道發生事故。



相關閉路電視片段事後流出,由於角度所限,勉強可見女大生疑似先自摔失去平衡,繼而被並排行駛的貨車輾斃。高市仁武分局大社分駐所所長黃盟樹證實,女死者「現場不明原因摔倒之後,與左側同向行駛之大貨車發生碰撞,致現場失去生命跡象」,正調查其摔倒原因。慘死女大生的親友事後傷心認屍,其男友更在社交平台以「我永遠的愛」來稱呼猝逝的愛人。



楊女不時上載相片分享生活點滴,友人都為事故感到傷心惋惜。(網上圖片)

24歲楊姓女死者與家人住在新北市,南下到高雄1間大學讀醫學院,學系涉及生物科技,楊女甚至擔任過該系學會副會長,案發時正就讀大學四年級。楊女生前擁有甜美笑容和捲髮,在社交媒體甚為活躍,不時上載相片分享生活點滴,除了會曬出和男友合照之外,更會上載她Kawasaki Ninja 400電單車的相片。楊女2024新年希望更是「快快樂樂活在當下」,生活理應多姿多采,豈料駕車時發生意外斃命,親友都傷心不已。

楊女曾上載騎着Kawasaki Ninja 400電單車的相片。(網上圖片)

案發上月20日上午8時許,楊女駕駛電單車行經高雄市大社區中正路,當時和左邊1輛貨車並排行駛,突然遭貨車輾到,後方數名鐵騎士立即停車,紛紛報警求助或下車指揮交通,避免其他車輛在不知情駛經再輾楊女。救護員接報到場,惜證實楊女當場不治,至於駕駛涉事貨車的50歲黃姓司機接受酒精呼氣測試,結果是0度,代表案發時沒有飲過酒精飲品。據了解,黃男案發時以為自己壓到「窟窿」,因而第一時間沒有停車,直到獲後方騎士上前提醒才知道誤輾楊女。

相關閉路電視片段事後隨之流出,但礙於角度所限,依俙見到其他鐵騎士曾經和涉事貨車並排行駛,楊女駛至疑似先自摔,然後遭到貨車輾過。高市仁武分局大社分駐所所長黃盟樹證實,「騎士楊女現場不明原因摔倒之後,與左側同向行駛之大貨車發生碰撞,致現場失去生命跡象」,正調查其摔倒原因。有媒體稱不排除楊女為了閃避右邊電線桿,因而重心不穩靠左行駛倒地,因而和左邊貨車發生碰撞後摔入車底。

其他鐵騎士曾經和涉事貨車並行,但都相安無事,穿上淺色外套的楊女從後駛至。(網上影片截圖)

+ 1

據悉,法醫驗屍後,確認楊女致命傷是頭部粉碎骨折。楊父得悉女兒噩耗後,南下高雄見女兒最後一面,對死因沒有意見,同時未有太過責怪貨車司機,並安排運送女兒遺體返回新北市辦理身後事。楊女死訊傳至學校,師生表現悲痛不捨,校方回應指「將陪同家屬前往了解事發經過,後續全力協助處理後事」。

至於楊女的男友則十分傷心,在社交平台引述歌詞「Sometimes in my tears I drown」、「But I never let it get me down」,並以「我永遠的愛」來稱呼楊女,其他人紛紛留言安慰,同時湧至楊女社交平台留言祝願她一路好走。

(綜合)