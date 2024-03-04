28歲港男月入$3萬　公司提議加多$1萬　條件係去呢度做「開荒牛」

要到完全陌生的國度工作的確需要勇氣，有月入3萬元的28歲港男日前發文，表示公司打算加他1萬元人工，但需要他到印度做「開荒牛」，幫助公司開拓印度事務。他正為此煩惱，故詢問網民意見。有網民不支持，並表示「加10K真係太少」、「一倍就值得考慮嘅」，但亦有網民認為機不可失，「趁後生博一博」、「有機會出去係好事」。



有月入3萬元的28歲港男表示，公司打算加他1萬元人工，但需要他到印度做「開荒牛」。（《大叔的愛》劇照）

該名28歲港男投稿至facebook專頁「奴工處」，稱其現時月入3萬，而公司正打算開拓印度市場，需要員工前往印度做「開荒牛」，於是打算以加薪1萬元、包住宿等利誘，叫他到印度工作。樓主現時感情狀態為單身，沒有家室顧慮，但暫未能作出決定，故詢問網民「畀着你去唔去」。

有網民認為樓主沒有家室顧慮，到印度工作是不錯的機會。（《起跑線》劇照）

帖文引來網民熱議，網民意見兩極，有人認為月薪增幅不吸引，不值得為此去做「開荒牛」，「一皮唔吸引喎，一倍就值得考慮嘅」、「唔好，因為搵搵埋埋都唔夠睇醫生」、「要諗埋嗰邊啲醫療保障，加10K真係太少」。

但另一邊的網民就支持樓主前往印度，認為相關經驗難得，「去，趁後生博一博，留喺度無意思，可能搵到呢一條出路」、「有機會出去係好事，不過睇清楚公司個package and support（配套與支援）」、「多1萬蚊雖然唔係多，但你諗下你係香港要一下子搵份工多1皮嘢，都唔容易」。

（facebook）