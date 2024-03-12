嘔！鐵車翻倒燒味跌落地　師傅執起照送入店　網民驚：吸收地氣！

在外購買食物只能抱着「眼不見為淨」的心態，若然無視衛生的行為證據確鑿，就難以令人放心。網上流傳片段，稱疑是荃灣1間燒味店工人運送燒味期間，用作放置燒味的鐵車突然失平衡翻倒，燒味全都跌在地板上。不過2名負責運送的職員卻若無其事地將燒味拾起再送進店內。不少網民看過影片都懷疑有關燒味會被繼續出售，但大嘆見怪不怪，直言難以避免；亦有網民從拍攝角度估計，片段或由附近其他燒味店拍下，質疑事件牽涉同行競爭。

網民留言稱「食你唔死你時運高」、「燒猪變倒地猪」、「吸收下地氣才有益」。有關影片於2023年9月曾在社交網站瘋傳，近日再被網民翻出轉載，再度引來網民熱議。



網上流傳片段，荃灣1間燒味店運送燒臘期間，用作放置燒臘的鐵車突然失平衡翻倒，燒臘跌到地板上。（fb「荃灣人」片段截圖）

有網民於荃灣街坊群組上載影片，指楊屋道街市一家燒味店不當處理食物。影片相信為閉路電視片段，顯示1輛載滿燒味肉類的鐵車停於店門前，兩名身穿圍裙的男子正將燒味搬進店內準備售賣。片中可見，其中1名男子先將鐵車底部的兩大盤燒味搬走，當取走第一盤後，鐵車便因重量不平衡而整架翻倒，本來掛於車上的多隻燒鴨及乳豬一併倒地。

2名男子發現鐵車倒地後，毫不驚慌失措，反而施施然放好手上物品，才合力將鐵車扶起，另外1名於店內準備的男子聞聲亦走出店面幫忙。不過當鐵車被扶正時，多隻原本掛起的燒鴨和乳豬，以及放於車底大盤內的燒肉及豬腳已掉到地上。3人只能逐件拾回，隨手丟回盤內，而燒鴨和乳豬則被逐隻拾回掛回車上。

其中1名男子先將鐵車底部的兩大盤燒味搬走，當取走第一盤後，鐵車便因重量不平衡而整架翻倒，本來掛於車上的多隻燒鴨及乳豬一併倒地。（fb「荃灣人」片段截圖）

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不少街坊看過影片也直斥燒味的處理方式一向「污糟」，又懷疑相關燒味會如常售賣，但慨嘆對相關行為早已見怪不怪，而片中的店舖肯定不是唯一，「飲食業係咁，只有自己煮先最乾淨」、「唔照賣唔通掉晒佢咩」、「如果要計，其實師傅切燒味搵手攞都幾唔衛生，嗰塊砧板啲含菌量一定爆，有時眼不見為乾淨，不過見到就真係唔會幫襯」。

亦有網民偵探上身，指從影片拍攝角度推測，片段或由附近的燒味店閉路電視拍下，質疑事件涉及同行競爭，「CCTV可能係佢對家間燒味舖」、「唔夠人好生意出陰招？」。不過，有關影片於去年9月曾在網上瘋傳，近日有人再度在網上轉載，又引來網民熱議。

不少網民看後直斥有欠衞生，留言稱「食你唔死你時運高」、「燒猪變倒地猪」、「吸收下地氣才有益」。不過，也有網民認為街市食物不乾淨的情況早已見慣不怪，「師傅去完廁所未洗手一樣照斬畀你」、「街市買燒臘，你預咗一定好污糟，又難食，對自己好啲食好啲」、「一直都係咁，其他都係咁」、「天真，做過廚房飲食就明呢啲只係日常小事，要乾淨返屋企食」。