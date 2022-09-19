荃灣街坊買燒味見骨頭懷疑有人咬過　師傅稱斜切　網民1原因力撐

斬料怕被加料？有荃灣街坊日前發文，稱於某百貨公司買了燒味三併，竟在當中的一碟燒肉中發現1截骨頭，上面還有少許肉碎。她懷疑該骨頭被人啃咬過，於是作出投訴，隨後收到公司回覆指燒味師傅是用斜切刀法才會出現這種情況，但她卻並不同意。《香港01》已向涉事百貨公司查詢事件。



有荃灣街坊發文稱於某百貨公司買了燒味三併，當中竟有1截連着少許肉碎的骨頭，她懷疑骨頭是被人啃咬過再放回盒中，於是作出投訴。（facebook專頁「荃灣人」圖片）

該名網民在facebook專頁「荃灣人」發文，稱於荃灣某百貨公司買了燒味三併回家，並把保鮮紙撕去打算蒸熱，其間驚見燒肉與紅腸間放着1段骨頭，骨頭上還連着少許肉，「我一見到覺得好奇怪，就問老公，兩人都認為舊嚿骨畀人咬完再放落去，真係好恐怖」。她氣憤地返回商店投訴，獲職員回應「話退款及叫食品部經理回覆」。

樓主表示當日因食品部經理放假，故公司安排了服裝部經理回覆她，「話問咗燒味部同事，呢個唔係咬過，係用斜切嘅方法斬燒味」。樓主對答案不甚滿意，認為雖然自己未有太多入廚經驗，但也能分辨吃過或是斜切，於是在網上發文請網民評理，又揚言不會再在該店舖購買熟食。

帖文引來網民熱議，有人認為形狀確似被咬過，「嘩真係好似喎！點切先可以切成咁丫」、「似食過，call食環」，亦有人覺得是手撕，「我都覺得似係切得唔好，貪快求其用刀或就咁用手扯開」、「係條燒肉薄，師父又唔想落刀斬骨，唯有將條骨撕出嚟」。

不過有不少網民就認為燒味師傅天天對着各款燒味，大多也望而失厭不會偷食，且就算偷食也不需要把骨放回去，這樣只會影響公司聲譽及自己的工作，故力撐師傅，「日日對住燒味一定唔會食，對得多都厭悶」、「要偷食大把佢偷啦！偷食完放返條骨畀你做咩」、「個人覺得只係似囉，依家好多都係用雪肉，一刀斬唔斷就會散開」、「如果真係偷偷哋食咗，喺廚房咪順手掉埋啲骨落垃圾桶，點會放返落盒再放出去賣咁麻煩，樓主多慮了」。

《香港01》已向涉事百貨公司查詢事件，正等候回覆。