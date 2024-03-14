女子月經後陰道異常出水　內褲沾濕透造成發炎　中醫揭這3個原因

生活習慣往往最影響健康，任何細節都不容忽視。台灣1名43歲女性上班族半年間發現每次月經結束後，陰道會不定時流出不明液體，量多到弄濕內褲，唯有長時間使用衛生棉和護墊，最終導致陰道炎，中醫師經問診後發現女病人不但每天飲蔬果汁，而且長期久坐缺乏運動，甚至血糖偏高，所以導致骨盆腔血液循環差，陰道異常出水，她接受2個月的中藥調理和針灸後，得以改善體質解決問題。



43歲女病人陰道會不定時流出不明液體，量多到弄濕內褲，最終導致陰道炎。（示意圖/Getty Images）

台灣中醫周宗翰分享個案指，涉事43歲女病人本身肥胖代謝不佳，每日都有飲蔬果汁習慣，由於多數蔬菜水果偏寒，如果長期飲用，體質容易「脾虛濕盛」，血糖上冬，加上患者長期久坐，導致骨盆腔血液循環變差，種種原因導致陰道出水，雖然無色無味，但她經期後需要使用衛生棉和護墊，下體長期悶熱，令到泌尿道和陰部搔癢，惡化成陰道炎。

周醫師指出，陰道出水亦稱為「水樣白帶」，健康女性的「白帶」是微酸性的黏稠物，主要呈乳白色，負責濕潤陰道和抑制病原菌生長，一般量少，女性罹患婦科疾病後，都會出現「水樣白帶」，例如陰道炎、子宮頸炎、子宮肌瘤。

中醫發現陰道異常出水和每日飲蔬果汁有關。（示意圖/Getty Images）

以今次案例而言，周建議改變生活習慣，蔬果汁打完後要立即飲用，以免氧化變質，最好在早上至中午飲用，如果晚上飲會容易造成頻尿，隨時影響睡眠質素，同時亦要注意蔬菜和水果的使用量，含糖量較高的水果每天應控制在2份以內，一旦過多，就會容易造成血糖上升，蔬菜和水果的比例應為2︰1。

此外，周指出，飲用蔬果汁頻率切勿過於頻繁，否則容易形成「脾虛濕盛」體質，導致新陳代謝速度減慢，提醒女生可以加入溫熱性食材來調和，例如薑黃粉、肉桂粉或生薑末，就能降低陰道出水頻率，但如果水樣白帶較多，而且持續很長時間，患者應到婦產科接受檢查，以確定是否患上子宮頸癌等癌病。

中醫建議女生多做骨盆運動，改善子宮血液循環。（示意圖/Getty Images）

除了飲食之外，周亦提醒患有子宮肌瘤等疾病或平時白帶「清澈如水」的女性，盡量避食生菜、瓜果類、柑橘類等寒性食物，以及減少甜食，並應多做骨盆運動，以改善子宮血液循環。

相關病例的報道早於2016年刊登，近日當地媒體再度翻出報道，吸引許多網民關注。

（綜合）